Las fiestas de los pueblos este año estarán marcadas por el silencio. Son muchos, cada vez más, los ayuntamientos que han decidido cancelar unos festejos que cada año generan 700.000 empleos -300.000 puestos directos-. Ni los mercadillos ni los feriantes tienen claro cómo trabajar en esta "nueva normalidad", pero las orquestas tienen sus ojos puestos sobre la vacuna contra la Covid-19, su único salvoconducto para que "la próxima temporada no se quede en blanco como esta", aseguran desde el sector a La Información. Algunos de los cantantes y músicos ya han mirado a otro sector como la hostelería o las obras "para poder comer este verano". Y los hay ya que "tocan en la calle".

Por la peculiaridad que tienen sus contratos dentro del régimen laboral de músicos, muchos no estarían ni dados de alta para la temporada, lo que empeora un panorama de unos profesionales que han convocado una manifestación para el próximo 8 de julio en Madrid bajo el lema 'Nos habéis dejado atrás'. En primera línea estará 'Peke', como se conoce a Antonio Moreira, director y cantante de la orquesta 'La Fórmula', porque "nuestras orquestas no están paradas por ser malas, sino porque así nos ha dejado el Gobierno".

Peke lleva toda la vida encima de un escenario. "Empecé a los doce años y ahora tengo 45", relata, y "no estuve jamás parado". Al frente de 'La Fórmula' lleva dos años, tras doce en la delantera de 'Olympus'. Él ha sido uno de los que poco a poco veía cernirse el negro porvenir al que se enfrenta el sector. "Cada lunes y viernes actualizamos el listado de actuaciones y las llamadas para dar de baja fechas iban de cinco en cinco y hasta de diez en diez". Al final, de 130 fechas que tenía previstas actuar esta orquesta, una de las más conocidas tanto en Galicia como en Castilla y León, "hoy tenemos ocho" y con ese número "no te da ni para arrancar los camiones", lamenta.

El mayor mazazo llegó cuando "la Junta de Castilla y León suspendió las fiestas en la lucha contra la pandemia por el coronavirus". Peke habla de un efecto dominó y al final unos ayuntamientos copian de otros "y te quedas sin actuaciones mínimo hasta otoño". El día en el que el Gobierno decretó el estado de alarma coincide con el pistoletazo de salida de muchas fiestas que ponen en marcha a las orquestas por toda España, es decir, poco antes de San José (el 19 de marzo). "En nuestro caso trabajamos todo el año, pero en invierno haces un trabajo más sencillo en salas de fiestas y discotecas, pero cuando llega finales de marzo en Pontevedra empezamos con las fiestas".

En el baúl de los recuerdos quedarán muchos de esos ensayos que se preparan durante todo el invierno para la gira de verano. En el caso de La Fórmula Peke había preparado ya 60 canciones nuevas, todas sus coreografías, el diseño del vestuario, la puesta en escena, el montaje de los juegos de luces... El destino ha querido que la gira del 2020 se llamara 'La magia existe' y por primera vez un mago iba a acompañar las actuaciones logrando un "espectáculo grandioso entre la música, la coreografía y la magia", pero "por ahora no existe nada". El mago en cuestión "era Antón", otro gran conocido de los espectáculos gallegos.

Las orquestas suelen acabar sus giras en octubre y es el mes de noviembre el que dedican para estar de vacaciones y luego arrancar desde el 1 de diciembre con la siguiente temporada "pensando repertorios nuevos, cómo ir adaptando las canciones de actualidad". Peke habla en nombre de La Fórmula, una orquesta que puede reunir a más de 5.000 personas en un recinto, lo que hace sin duda que tengan un ojo puesto en la vacuna porque "¿cuándo podrá volver a ser?". Por ahora está a la espera de cobrar el ERTE del mes de julio desde que en marzo recibiera el pago por su última actuación y ya van "tres meses en blanco".

Y reflexiona: "Los músicos somos como hormiguitas, recolectamos en verano para sobrevivir en invierno". Y aunque "por suerte y por ahora" no es su caso, sí asegura tener músicos y cantantes conocidos "que están tocando en la calle, trabajando ya de camarero o albañil o repartiendo curriculums por los súper para poder comer este verano". Repasa las moratorias a las que muchos se han podido acoger sin olvidar "que eso tiene fin".

José Antonio San Millán sabe de lo que habla. Es el dueño de la orquesta La Fórmula y de otra un poco más pequeña (La Resistencia) y uno de los fundadores de la asociación Acople desde donde el sector pide ayuda. "La tendencia de los ayuntamientos es primero anular y luego ver lo que va sucediendo", lamenta en declaraciones a este medio. Una de las razones por las que se ha convocado la manifestación que irá de la Plaza de Colón hasta la de Neptuno es que "el sector está muy desprotegido a nivel de reglamentación". En sus empresas tiene hasta un total de 65 trabajadores y todos están en el ERTE pero cobrandolo solo hay 14 "los que estaban dados de alta en el régimen general". Asegura que es un "caos absoluto".

Las pérdidas de sus empresas son grandes ya que "no hemos empezado ni la temporada". Quiere dejar claro que "somos empresas, no pandillas de amigos que se reúnen para tocar los fines de semana" y eso conlleva mucha inversión detrás. Son pocos los que conocen el dinero que pueden llegar a mover "tanto directo como indirecto para las localidades a las que vamos". Sus gastos prefiere casi no recordarlos. "Es imposible poner en marcha la maquinaria de mis orquestas para solo cinco actuaciones", coincide con Peke. Y lo explica: " Arrancar La Fórmula implica unos 25.000 euros. La Resistencia unos 10.000".

Como asociación recién constituida, piden "ayudas para el sector". Son conscientes de que "si no aparece la vacuna el riesgo de la próxima temporada está muy cerca". Las fechas se cierran con un año de antelacion "y yo ya tenía todo agosto de 2021 reservado y ahora está todo en stand by".