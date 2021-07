Pablo Díaz tras ganar 'el bote': "Ahora quiero consolidarme como streamer".

El tinerfeño y violinista Pablo Díaz consiguió ayer hacer historia en el programa 'Pasapalabra' de Antena 3 después de ganar el bote de 1,8 millones de euros. Él se encuentra ahora mismo "abrumado" por la cantidad de mensajes de felicitaciones que ha recibido horas después de resolver las 25 letras del rosco del concurso que presenta Roberto Leal. El concursante está también ilusionado y no esconde sus proyectos de cara al futuro. Algunos importantes, como independizarse de la casa de sus padres (ahora que puede) y, otros como comprar nuevos videojuegos que utilizará para su canal de Twitch (una plataforma virtual de videojuegos).

Pablo reconoce en una entrevista con La Información cuándo tuvo claro que podía resolver el bote. Fue con la letra 'V' (¿Cuál es la flor del Cardo?) de la primera vuelta. Pero argumenta que no fue más sencillo que los anteriores, "este rosco era igual de difícil que todos los demás, y había cuatro palabras muy difíciles (entre ellas, la respuesta a la flor del Cardo, el Vilano). Quizás, esa serenidad y confianza con la que afrontaba cada pregunta ha sido una de las recetas de este éxito, "se convirtió en algo rutinario, nunca me planteaba mi futuro en el programa".

Para el concursante este trayecto, que acabó con los casi dos millones de euros -aunque uno va camino de Hacienda-, no ha sido fácil. De hecho, lo ha tenido que compaginar con el estudio de un máster, donde iba a clases y hacía exámenes. Como ha reconocido en alguna ocasión, para él 'Pasapalabra' ha sido como estudiar una oposición, "cuando no tenía nada que hacer estudiaba entre 8 o 9 horas al día", pero esto no era la regla dominante porque también aprovechaba para sacar tiempo "para el violín, los videojuegos y su entorno cercano".

Twitch, como futuro

"Lo que más ha cambiado mi vida gracias al programa ha sido en el aspecto de redes sociales (donde ha ganado miles de seguidores)". Este "tirón" en los seguidores ha beneficiado su cuenta de Twitch lo suficiente como para convertirse en un 'partner' dentro de la plataforma, lo que supone tener un sueldo gracias a sus directos. Esto le ha permitido confirmar que "mi trabajo va a ser éste y yo estoy encantadísimo porque es mi pasión".

De momento, no se "plantea" ir a otros concursos, pero, como él dice, "nunca digas de este agua no beberé". Aunque sí confirma que irá a algún especial si le llaman, hacer carrera en la televisión todavía no lo ha "pensado". A no ser que le ofrezcan tocar el "violín" en la televisión, algo que haría "encantadísimo". Pero el concursante remarca que "va hacer todo lo posible" para consolidar su trabajo como streamer y que "pueda vivir de eso".

Hacienda se llevará casi el 47%

Uno de los debates que ha suscitado el premio del concursante de Pasapalabra es que Hacienda también se va a llevar parte del beneficio: hasta casi un 47%. Pablo argumenta que "mientras el dinero se emplee en una buena gestión de servicios públicos, lo pagaré, es lo que hay y lo correcto".

Sin embargo, el concursante aclara que no es lo mismo "ganar 1,8 millones de euros todos los años porque es tu sueldo de cada año" que "ganarlo una vez y nunca más". Además, Pablo cree que su premio debería cargarse fiscalmente como el de la lotería, pero sentencia, "a mí me parece igual de correcto y es lo que tengo que hacer y no voy a poner ninguna pega".