El sorprendente motivo por el que Pablo Motos le pide disculpas a Pablo López

El plató de 'El Hormiguero' se inundaba este miércoles con la música de Pablo López. El cantante visitaba el programa de Antena para presentar su nuevo álbum, llamado ‘Unikornio – Once millones de versos después de ti’. El invitado confesaba estar "muy nervioso", pero "feliz por seguir viniendo" al espacio de Pablo Motos. El cantautor confesaba que se sentía como en casa en el plató: "Llevo aquí desde las seis de la tarde. Me he sentido súper cómodo y súper a gusto. Me he duchado aquí y todo. Me siento muy afortunado porque este equipo no es normal".

Con la vista puesta en el 18 de diciembre, fecha en la que saldrá a la venta este nuevo trabajo discográfico, Pablo López desvelaba algunos detalles de este nuevo álbum. Sobre el curioso título, el artista explicaba que todo surgió gracias a su compañero de 'La voz' Antonio Orozco. "Iba en un coche con Antonio Orozco, sacó un papel y me contó las veces que él había cantado 'El patio' en su gira. Era mi cumpleaños. Las canciones tienen matrícula cuando las registras. Entre 'Devuélveme la vida' y 'El patio' hay exactamente once millones de canciones. De ahí el título'.

'Unikornio – Once millones de versos después de ti', según Pablo López, "es un kit de supervivencia". Disponible en varios formatos, el artista explicaba que en este álbum hay muchas sorpresas. "Lo que hay es la historia tan sencilla de cada uno. Cuando uno se cae, se resbala y tiene miedo. Lo que hay que hacer es aceptarse a uno mismo como es. Lo que hay en el disco es amor", declaraba. A continuación, Pablo Motos desvelaba una curiosidad por la que afirmaba que tenía "que pedir perdón públicamente".

Pablo Motos confesaba que su tocayo tuvo la intención de contar con él en este disco: "Me llamaste y me dijiste 'Quiero que metas una guitarra' y dije que sí". El invitado pasaba a contar su versión de los hechos. "Hay una canción, que se llama 'Imagina tú', en el disco. Cuando vi tocar a Pablo pensé 'Sería bonito que toque en la canción' y me dejó tirado. Con quedada incluida. Un viernes que no olvidaré nunca", afirmaba Pablo López. Entre risas, el presentador del programa aseguraba que se lo compensará.

Como curiosidad, el artista desvelaba que hay una edición especial de su disco hecho a partir de "cenizas de un piano" que usó en la grabación del videoclip del primer single de este nuevo álbum. "Es parte de mí, significa renovación", explicaba. "Este disco tiene mucho de despertar para un tío tan cagón como soy yo. Me he preocupado tanto de hacer todo bien que me olvidé de mi mismo", contaba al presentador. Finalmente, deleitaba al público con uno de sus temas en directo.