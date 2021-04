La paciente ingresada en Valencia puede estar infectada con una cepa inglesa

Los investigadores apuntan a que hay más del 95% de probabilidades de que la paciente ingresada con coronavirus en el Hospital General de València tenga la variante inglesa del virus y no la india, según han informado este jueves fuentes de la Conselleria de Sanidad.

El resultado definitivo de la secuenciación del virus que se está realizando a la mujer contagiada no estará disponible hasta mediados de la próxima semana, según señalan desde el departamento que dirige Ana Barceló. No obstante, en este momento, "los investigadores apuntan que hay más del 95% de probabilidades de que se trate de la variante inglesa" y no de la cepa india.

La Conselleria de Sanidad anunció este miércoles que estaba analizando las secuencias de PCR de una mujer ingresada por coronavirus en el Hospital General de València por si corresponden a la nueva variante india ya que su hermana, que permanece en aislamiento, viajó a este país. En todo caso, recalcaban que se trata de un supuesto "que es único y está aislado".