"Posible participación de terceras personas"

El padre de Marta del Castillo recurrirá que no imputen al hermano de Carcaño

Antonio del Castillo argumenta que "esto no es tan complicado" y que "todo el mundo sabe que Miguel Carcaño no pudo hacer esto solo" y lanza una pregunta: "qué ocurre aquí para no desgajar el melón".