Mensaje de amor a su familia de Beriain, periodista asesinado en Burkina Faso

Las palabras de recuerdo y cariño a los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, asesinados por terroristas en Burkina Faso mientras trabajaban en un documental sobre la caza furtiva en el país, no han parado de sucederse en las redes sociales pero han sido unas, del reportero navarro las que más se han compartido. Se trata de un mensaje de amor que escribió en el pasado a sus padres, familia y mujer por haber estado a su lado siempre: "He tenido mucha suerte en la vida. Mis padres, mi familia y mi mujer me han querido de la manera más hermosa que se puede querer a alguien: libre. Aunque eso suponga en su caso que un día pueda haber una llamada que les diga "No voy a volver. Eso es un acto de generosidad del que yo no sé si sería capaz".

Nos ha dejado @DavidBeriain, uno de esos alumnos de @fcomunav que terminan sus estudios y no se van. Que siempre tenía tiempo para compartir con profesores y estudiantes. Que a menudo nos visitaba, y también nos recibía. Y que ahora sí deja un hueco de los que no se llenan. DEP pic.twitter.com/v36kIQc0HW — fcomunav (@fcomunav) April 27, 2021

El Gobierno de Navarra ha acordado concederle la Cruz de Carlos III el Noble a título póstumo. Con este galardón, el Ejecutivo foral reconoce a las personas “que han contribuido de forma destacada al desarrollo, la proyección y el prestigio de la Comunidad Foral”. El periodista navarro, de 44 años y natural de Artajona, se encontraba grabando un documental sobre la caza furtiva junto con el cámara vizcaíno Roberto Fraile, de 47 años.

Ambos viajaban este lunes en un convoy integrado por dos jeeps y escoltado por una veintena de soldados, cuando fueron atacados por un grupo terrorista cerca de la localidad de Pama, en la provincia de Kompienga, según informaron las autoridades de este país africano. En la jornada de ayer fueron encontrados los cuerpos sin vida de los dos periodistas españoles, un periodista irlandés y un miembro de las fuerzas de seguridad burkinesas.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1999, Beriáin pronto se especializó en conflictos armados, violencia y periodismo de inmersión. Esa inquietud le llevó a viajar a Afganistán, Darfur, Colombia, Congo y Libia, entre otros lugares, para retratar la realidad en situaciones bélicas.

Casado con la productora venezolana Rosaura Romero, fundó en 2012 con otros socios la productora 93 Metros, especializada en series documentales. En este tiempo ha dirigido los documentales ‘Clandestino’, ‘El Ejército Perdido de la CIA’, ‘La Vida en Llamas’, ‘Amazonas Clandestino’ o ‘Yasuní, Genocidio en la Selva’, entre otros, y ha ejercido como productor ejecutivo de series como ‘Estrecho’ y ‘El Palmar de Troya’.

Sus trabajos le han valido diversos reconocimientos, como el obtenido por ‘Diez días con las FARC’, que en 2009 logró el premio José Manuel Porquet. Con ese mismo reportaje resultó finalista en el Bayeux de Normandía, uno de los galardones más importantes para corresponsales de guerra. En 2019, fue nominado a los premios Real Screen Awards por su documental 'El negocio del secuestro en Venezuela'.