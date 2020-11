Pintadas, pandillas y miedo: la paliza mortal a Iván enciende Velilla

Los vecinos de la localidad madrileña de Velilla de San Antonio necesitan una respuesta. Ninguno entiendo por qué Iván, un hombre de 39 años, perdía ayer la vida después de recibir una brutal paliza que le dejó inconsciente tirado en la calle. La investigación sigue su curso y todavía no hay detenidos pero los vecinos señalan como posibles autores a una pandilla en la que podría haber menores y que desde hace tiempo tienen atemorizada a la localidad. La alcaldesa, Antonia Alcázar, pide prudencia hasta que los agentes acaben una investigación cuyo origen podría estar en unas pintadas en las paredes de la calle Frascuelo, donde los vecinos llamaron al 112 después de encontrar a este hombre "amable, sonriente y muy querido por todos" en estado muy grave.

En declaraciones a La Información, Alcázar asegura que "una cosa es robar bicicletas y móviles y otra es asesinar a una persona". Insiste, tras pedir no señalar a nadie porque "no hay constancia", en que la investigación está "absolutamente abierta" y que "no se ha detenido a nadie". La alcaldesa asiente muchos de los hechos delictivos que los vecinos atribuyen a esta "panda" que según uno de los primos de la víctima, "somos una familia muy grande", hace unas semanas habrían propiciado una paliza a un ciudadano chino que tiene un comercio en la localidad. No es el único incidente del que hablan los vecinos: robar bicicletas y móviles, atemorizar a los más pequeños, quemar mobiliario urbano, peleas...

Iván era una persona "muy conocida, agradable, amable y muy querida, al igual que su familia", asegura Alcázar quien no pudo contener las lágrimas cuando ayer se guardó un minuto de silencio tras el fallecimiento en la plaza de la localidad. De ellos destaca su comportamiento "ejemplar. Una madre al que se le mata un hijo y mantiene esa templanza... Ha demostrado una moralidad espectacular y aprendes mucho de esas cosas", reconocía a Efe la alcaldesa.

Iván es de los jóvenes que decidió "quedarse en la localidad" y vivía con su madre. Trabajaba en una empresa dedicada a la extinción de incendios y su pasión, tal y como se puede ver en su perfil de Facebook, eran los perros. Durante el día de ayer poco a poco se fueron conociendo más datos de lo sucedido. Su primo relataba que unas pintadas en las que se leía varios mensajes con las siglas 'TQM' y 'TQMT' pudieron ser el origen de esta disputa, sin tener a día de hoy todavía certeza de quién la empezó. "La única certeza es que le dieron una paliza", zanja la alcaldesa socialista. Otros jóvenes llaman la atención sobre el significado de esas siglas "Ya no". ¿Son menajes de amor -Te Quiero Mucho? ¿Es una advertencia -Ya no Te Queda Mucho Tiempo? El viernes por la noche esa pintada habría sido la causa de que Iván recriminara a sus autores, que acabaron dándole una paliza mortal.

Tras el aviso de los vecinos al encontrar el cuerpo a pocos metros del tanatorio donde ayer velaron elcuerpo desde las seis de la tarde, los primeros en llegar fueron los técnicos de Protección Civil, que decidieron trasladar al paciente al Hospital de Coslada. Sin embargo, de camino al centro sanitario el herido entró en coma, por lo que cambiaron su destino al Hospital de La Princesa. En ese centro hospitalario fue donde murió el domingo por la tarde como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en la cabeza. Hoy un ramo de flores recuerda a este vecino.

El pueblo, que se encuentra a 15 kilómetros de la capital y tiene poco más de 12.000 vecinos, ha vivido un fin de semana de tensiones. "En 83 años que llevo viviendo aquí nunca he visto algo así", aseguran algunas de las vecinas después de que otra lamente que "una banda de niñatos" pueda estar detrás de esto. No sería la primera vez que "dejan una nota amenazante", asegura otra ante las cámaras de Europa Press. "Es una pena porque no se les puede decir nada", insisten.

Mientras, continúa la investigación y la familia pide tranquilidad a la espera del resultado. El Consistorio de Velilla ha manifestado "su más firme condena" por esta mortal agresión y "condenamos cualquier acto violento. En ningún caso la violencia está justificada. Es tarea de todos, instituciones y sociedad en su conjunto, erradicar cualquier forma de violencia", indicaron. La Corporación municipal ha decretado tres días de luto oficial y todas las banderas oficiales ondean a media asta en señal de duelo y condena.