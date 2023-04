París prohíbe el uso de los patinetes eléctricos de alquiler tras un referéndum 

La capital de Francia ha rechazado esta semana la renovación de los contratos de las empresas de alquiler de patinetes eléctricos. Los parisinos se decantaron por esta opción en contra con 91.385 votos y a favor con 11.256, según los resultados oficiales que publicó el ayuntamiento de París.

La iniciativa de esta consulta ha sido encabezada por la alcaldesa Anne Hidalgo, que defendía la eliminación del uso del patinete y que no podía llevarse acabo hasta la finalización de los contratos de alquiler de los mismos. Actualmente, funcionaban 15.000 patinetes en París, 10.000 más que en Madrid, según los datos actualizados del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la mayoría de las ciudades españolas no prevé hacer esta consulta, con la excepción de Barcelona y Valencia, donde este servicio no está permitido.

La ciudad francesa argumentaba que el uso de estos vehículos eléctricos suponen un riesgo para las personas y que además eran abandonados por las calles con facilidad. En Madrid, el director general de tráfico asegura que "estamos en una época excesivamente prohibicionista" y garantiza que si en la capital se llevara a cabo un referéndum como el de París, la mayoría de votos serían a favor de las empresas de alquiler privadas.

¿Qué sucederá en España?

A consecuencia de ello, se encuentran 800 puestos de trabajo en el punto de mira en París y la flexibilidad para los desplazamientos a su vez, también se verá afectada. Por ejemplo, ciertas empresas privadas de alquiler autorizaban el uso gratuito de sus patinetes durante la jornada para facilitar la participación en la votación.

El manejo de los patinetes eléctricos en España ha destacado por su popularidad en los últimos años. Por ello, los alcaldes de Madrid, Zaragoza y Sevilla están tranquilos, no temen que los resultados del referéndum de París afecten a su flota debido a las diferencias que existen entre el mercado francés y el español. Sin embargo, desde Barcelona y Valencia celebran que la ciudad parisina "vaya a parecerse" a ellas.

Varias ciudades descontentas

Por otro lado, también hay ciudades en las que el uso de patinetes eléctricos de alquiler ha generado repetidas quejas por parte de los vecinos. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, ha habido protestas sobre todo por la práctica de algunos usuarios de dejarlos abandonados sobre las aceras, un hecho que puede ser sancionado con 100 euros.

Y en Palma de Mallorca existe una cierta polémica con los patinetes de uso personal, ya que hay usuarios que circulan por las aceras en lugar de hacerlo por los carriles bici, como denunciaba una plataforma de viandantes afectados por el uso incorrecto de estos patinetes.

El 2 de enero de 2021 entró en vigor el Real Decreto que establece la normativa de los Vehículos de Movilidad Personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos (de alquiler y uso personal), aunque cada municipio tiene sus propias ordenanzas que los usuarios deben cumplir.

Por ejemplo, los ayuntamientos de Benidorm, Palencia, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Córdoba o Mahón (Menorca), han exigido que los usuarios tengan un seguro de responsabilidad civil, algo que no se requiere en el resto de España.

Hay también diferencias en la edad mínima para su uso, ya que, según sus ordenanzas municipales, en Madrid y Sevilla la edad mínima es de 15 años, mientras que en Barcelona es de 16.

Además, la polémica por el mal uso de estos vehículos ha llevado a que en ciudades como Vitoria grupos políticos como el Partido Popular estén pidiendo que se regule más su uso y se establezcan sanciones específicas ante la proliferación de estos vehículos.