Un viaje a Marruecos y la sombra de un divorcio: claves del parricidio de Teruel

El parricidio de Andorra en el que un adolescente de 16 años perdió la vida defendiendo a su madre de los hachazos de su padre ha dejado en shock a esta localidad de Teruel, que sigue sin creerse como Mustafá, de 41 años, pidió a su mujer e hijo que regresaran al domicilio familiar del que huyeron tras una violenta discusión para, horas después, protagonizar el último caso de violencia machista. El joven ya es el tercer menor muerto a manos de su padre en lo que va de año y Gema, de 39 años, sigue luchando por su vida en el Hospital Servet de Zaragoza. Un viaje a Marruecos puede ser el detonante de esa primera discusión en una familia en la que la sombra de la separación también parecía estar presente, según declaran los familiares.

Ismael y Gema se fueron el pasado martes a casa del abuelo materno tras producirse una fuerte discusión entre la pareja. Mustafá habría intentado en numerosas ocasiones hablar con ella vía teléfono y hasta acabó presentándose en el domicilio, donde no le abrían la puerta. El hermano del presunto asesino ha relatado en 'Espejo Público' que el padre de Gema le llamó para que intentara calmar a su hermano porque había amenazado de muerte a la mujer.

El detonante de todo pudo ser "bajar a Marruecos", porque Gema no quería ir. "Yo le dejé calmado, lo que luego pasó en su casa al día siguiente ya no lo sé", dice este familiar, que asegura que están consternados y quieren transmitir su pésame a la familia de Gema. En algún momento, Mustafá confesó a su hermano que planteaba separarse. "Era un matrimonio que se les veía feliz, pero cada dos o tres años, cuando se hablaba de ir a Marruecos, discutían", cuenta el hermano del presunto asesino.

Una prima de Gema ha asegurado que ella también habría planteado la separación "porque últimamente la cosa no iba bien". Asegura que Gema nunca habló en ningún momento de malos tratos, pero no entiende cómo una "buena persona acaba matando a su hijo y lo intenta con su mujer". Eso fue lo que pasó cuando, al final, Gema e Ismael decidieron regresar al domicilio familiar el pasado miércoles. Horas después sucedió el crimen.

Los primeros datos de la autopsia reflejan que el joven de 16 años presenta heridas de navaja en los brazos y golpes que resultaron mortales con un hacha, según adelanta Heraldo.es. La madre habría podido salir de la vivienda para pedir ayuda. Cuando escuchó los gritos, un vecinos de la planta de abajo subió y fue el que se encontró una dramática escena con Gema en el descansillo herida de gravedad. Mustafá se había tirado por la ventana del cuarto piso de la calle Estercuel.

Lo que sucedió en esas horas desde que regresan hasta que Ismael pierde la vida es lo que están ahora los agentes de la Guardia Civil investigando mientras el pueblo llora la muerte de un joven que en palabras de sus amigos "siempre estaba cuando se le necesitaba". Muy querido en la localidad, en los homenajes que han tenido lugar en Andorra se han presentado tanto sus compañeros de clase como de uno de los deportes que le gustaba practicar, el 'parkur'. Desde el Gobierno se ha pedido que esta muerte "no sea en balde y nos refuerce en el compromiso de todos para acabar con esta lacra", subrayó Celaá este viernes en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministro.

"El único responsable al que se debe culpar de los asesinatos es sin duda al machismo criminal que discrimina, abusa y asesina, no es ni el clima ni la época del año. No podemos llegar a banalizar con estos temas tan trágicos", ha destacado Celaá. En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y un caso continúa en investigación, unos crímenes que han dejado a 27 menores huérfanos, el penúltimo hace menos de 13 días en Beniel. En este trágico suceso el pequeño tenía 11 años y falleció supuestamente a manos de su padre "con el que había veces que no se quería ir", dice la madre, ya separada desde hacía un año.