Los hackers vuelven a utilizar a la DGT para intentar robar los datos bancarios

La Guardia Civil alerta de una nueva ola de intentos de estafa en nombre de la Dirección General de Tráfico (DGT). En este caso las víctimas se encuentran en su correo un mensaje que les indica que "en nuestros sistemas se ha identificado una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o su vehículo". A continuación invita a comprobar la notificación visitando un enlace que supuestamente da acceso a la sede electrónica de la DGT. Quien pincha ahí ha caído en lo que buscan estos estafadores, que logran así los datos bancarios para acceder a las cuentas corrientes sin problema.

No es la primera vez que se intenta estafar en nombre de la DGT y desde Tráfico también has alertado desde sus redes sociales para "no picar". El reclamo en esta ocasión rara vez no lo abre alguien que reciba ese correo, porque no anuncia una multa, sino una sin pagar. De nuevo utilizan un mensaje que hace más fácil "picar" en el enlace que proponen. La persona que lo hace se cree seguir navegando por una web segura, pero nada más lejos de la realidad.

El primer consejo que siempre dan los expertos es recordar que nunca desde la DGT se nos notificará de esa forma que tenemos algún pago pendiente. De hecho en su tuit Tráfico asegura que "nunca se notifica una sanción por email. Solo por correo postal o a través de la Sede Electrónica. Si lo recibes, no pinches en ningún link, elimínalo". Y eso es lo que los usuarios que lo reciban deberían hacer con el mensaje, eliminarlo de la bandeja de entrada y hasta de la papelera.

No es el único consejo que que desde la Guardia Civil dan cada vez que están ante un nuevo caso de phising."Lo mejor es abrir una nueva ventana en el navegador y poner nosotros mismos la dirección que corresponda", insisten. Antes de hacer clic en el enlace que se nos recomiende también hay que colocar el cursor sobre él. Si la URL del enlace no coincide con la descripción, es posible que te lleve a un sitio web fraudulento. Se trata de correos que suelen utilizar la misma cuenta de correo de la entidad que suplantan, pero si nos fijamos bien en el campo del remitente suelen alterar alguna letra que en una rápida lectura simula ser la DGT pero en realidad está alterada la dirección.