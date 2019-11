Dos muertos mientras cargaban el móvil: estos son los peligros que hay que evitar

Este lunes se conocía la noticia de que Ronaldiño Carlos Eulogi, un chico de 18 años, había muerto electrocutado mientras dormía y tenía el móvil sobre su pecho cargando. Horas después vio la luz otro trágico suceso relacionado con un móvil también mientras se cargaba: una chica de 17 años moría electrocutada. Aunque partimos de la base que los móviles son seguro hay que tener especial cuidado en su conservación. Héctor Solar, profesor de Tecnun (Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra), destaca a La Información qué peligros puede acarrear un mal uso y mantenimiento de ese objeto sin el que parece que no somos nadie.

Los últimos casos conocidos apuntan a que el problema pudo estar relacionado con el cargador. Y es que hay que tener especial cuidado con su uso. Parece normal que coja algo de temperatura durante su función porque es la forma en la que se transforma la energía. "En la conversión de la energía de la red eléctrica a la que necesita el móvil algo se pierde en el proceso y en esa transformación se convierte en calor, pero si el cargador es el adecuado nos da sensación de calor pero no tiene que ser peligrosa".

Así, si tenemos en cuenta que cada móvil viene con su cargador hay que tener especial cuidado cuando compramos otro en su sustitución. Si no fuera de la misma potencia que requiere el móvil o no estuvieran homologado podrían acabar dando un problema si tenemos en cuenta que le estamos solicitando un esfuerzo para el que no está configurado. Sobre esos cargadores que están conectados a la luz con un cable ya muy deteriorado lo más aconsejable es cambairlo "mejor que hacer una chapuza a no ser que sepas lo que estás haciendo".

La batería es otra de las partes del móvil que hay que vigilar. "Los fallos en ella pueden ser fruto de un consumo excesivo y por alcanzar una temperatura demasiado alta". Ella es lo que puede ocasionar que un terminal explote. Recuerda el experto que "está todo preparado para que soporte sin problemas todos los requerimientos que se le hagan al móvil", pero por la temperatura o su excesiva carga al usarlo puede empezar a presentar daños "y engordar", se hincha "por los productos químicos". En algunos terminales si esto se produce puede llegar a partir la pantalla o incluso la carcasa posterior.

Los ordenadores cuentan con un ventilador "que ayudan a la batería, pero en el caso de los móviles no es así". Insiste el experto en que esta situación "es muy raro que ocurra" pero los terminales cada vez tienen más funcionalidades y "puede ocurrir que un consumo excesivo teniendo muchas cosas abiertas caliente el sistema".

Asegura que "normalmente los móviles, y sobre todo los de gama alta, tienen un sistema de seguridad para que cuando un terminal coge mucha temperatura un sensor lo detecta y normalmente se apagan y se reinician o quedan en reposo". Asegura este experto de la Universidad de Navarra que es difícil que ocurra "una explosión de una batería. Más tiene que ver con algún defecto o que el sistema de protección del móvil no haya funcionado bien que con un mal uso porque el mal uso el móvil se protege a si mismo".

Así, una situación a evitar, por ejemplo, es una escena cada vez más cotidiana: el móvil en el salpicadero del coche dándole el sol en verano con el GPS funcionando mientras está enchufado porque se queda sin batería. "Esto es una combinación de muchas cosas malas porque está el móvil consumiendo mostrando todas las imágenes del recorrido en la pantalla a través del 4G al mismo tiempo que se estaría cargando".

Recalca Solar que en la UE "somos muy serios con la calidad de los productos para que no sean perjudiciales para el ser humano y todos los componentes de un móvil como la batería, la pantalla, el teclado o la carcasa pasan muchos controles de seguridad".