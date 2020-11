Un perro ataca a su dueño con un machete: último vídeo viral de Tik Tok

Un perro se ha vuelto viral en la red social de Tik Tok por tener la habilidad de atacar a su dueño ayudado por un machete. En el vídeo se ve al animal con el arma entre sus dientes y se pueden escuchar sus gruñidos que pueden indicar que en algún momento de la grabación todo ha dejado de ser un juego. Cada vez que su dueño se dirige al animal, éste responde atacándole con el arma. En las imágenes se escucha el ruido de la hoja golpeando contra el monopatín con el que durante la grabación se defiende el hombre ante algunos gritos de los presentes.

Hace unas semanas una mujer se hacía también viral después de amenazar a sus vecinos con matarles precisamente al perro si no le daban las nuevas claves que habían puesto al wifi del que se aprovechaba desde hacía meses. El suceso tuvo lugar en de Nueva York y las escenas -hay más de un vídeo- fueron grabadas por la hija de la familia a la que no duda en llamar a la puerta constantemente con numerosas amenazas. "No me vais a joder, porque cuando salgáis fuera en algún momento, estaréis jodidos"

Otro vídeo que se hizo viral en la red social fue la polémica imagen en la que unos amigos supuestamente graban un falso secuestro y uno de ellos acaba muerto tras dispararse una de las armas con las que les amenazan mientras están atados. Areline Martínez tenía 20 años y era madre de una niña de uno. Murió de un disparo en la cabeza, en Chihuahua (México). En el vídeo ella aparece atada de pies y manos mientras otros cinco jóvenes fingían torturarla apuntándole a la cabeza con una pistola del calibre 45.