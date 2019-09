Un perro perdido se reúne con su familia tras esperar 4 años en el mismo sitio

Los perros son considerados los mejores amigos del hombre por su incondicional fidelidad hacia sus amos. El último ejemplo lo ha protagonizado Leo, un can en Tailandia que esperó por su dueño durante cuatro años en la misma calle en la que se había perdido.

Leo esperaba todos los días en la misma calle, lo que llamó la atención de los transeúntes y de una mujer que acudió a darle comida, según informa ‘China Press’. Los curiosos preguntaron a los habituales de la zona y conocieron que Leo llevaba esperando allí cuatro años.

La mujer que le dio de comer intentó llevárselo a casa en repetidas ocasiones, pero el perro no quiso, por lo que no tuvo más remedio que llevarle los alimentos a diario. En los días en los que ella no podía ir, otro miembro de la familia se encargaba de la tarea.

La historia de Leo se volvió viral en las redes sociales con el fin de encontrar a su familia… y dio sus frutos. Una familia contactó con el autor de uno de los posts diciendo que habían perdido a un perro igual cuatro años atrás.

El dueño, que respondía al nombre de Noi, explicó que habían llevado a Leo con ellos a una visita familiar, pero que cuando pararon en una gasolinera, se dieron cuenta de que Leo, que en realidad se llama BonBon, ya no estaba en el coche.

El propietario sospechó que BonBon habría saltado al ver algo que le llamó la atención, pero al volver hacia atrás no fueron capaces de encontrarlo. Más tarde, la familia pensó que el animal habría muerto por lo que se pusieron muy felices cuando se enteraron de su existencias en redes sociales.

El perro se puso muy contento al ver a su dueño, pero se negó a ir a casa. Finalmente, Noi decidió que se lo quedase la mujer que lo había estado alimentando hasta la fecha, mientras él pasaría varias días por semana para ayudar.