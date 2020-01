Piden a empresas de UK que no se hable de fútbol para no "excluir" a las mujeres

Las empresas deberían intentar que las conversaciones sobre fútbol y cricket se redujeran en los puestos de trabajo para que las mujeres no se sientan excluidas, según explicó en la cadena británica BBC la directora del Instituto de Administración Chartered del Reino Unido, Ann Francke. Según explicó Franke, las bromas y las charlas sobre fútbol podrían llevar a que las mujeres se sientan excluidas en sus puestos de trabajo.

"Muchas mujeres tienen la sensación de quedarse fuera. No siguen esos deportes y no les gusta verse forzadas a hablar de ello o a verse excluidas", dijo Francke. "No tengo nada en contra de los deportes o de los aficionados, pero el problema es que mucha gente no los sigue", añadió.

Para Francke, una de las preocupaciones en que en las discusiones sobre fútbol, sobre por ejemplo las decisiones del árbitro pueden excluir "desproporcionadamente" a las mujeres y dividir las oficinas. "Es muy fácil empezar hablando del VAR (videoarbitraje) y acabar dándose palmadas en la espalda y charlar sobre las conquistas (sexuales) del fin de semana", aseguró Francke.

Según lo expuesto por Francke, estas conversaciones sobre fútbol no se deberían prohibir, si no únicamente moderarse, además de que los jefes deberían ser inclusivos y asegurarse de que todo el mundo se sienta cómodo en sus puestos de trabajo.