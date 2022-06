Así 'piratean' los jóvenes: más ropa y calzado, menos películas y canciones

La juventud española 'piratea' más que la media europea y lo hace mucho más que hace tres años. Una encuesta de la Unión Europea apunta a que el 45% de los españoles que tienen entre 14 y 25 años han comprado uno o varios productos falsificados deliberadamente, superando la media europea (37%) y triplicando el dato de 2019. Las cifras varían notablemente entre países, siendo los griegos (62%) los que más realizan estas compras falsas, y los checos, los que menos (24%).

Así se refleja en la edición de 2022 del barómetro de la propiedad intelectual entre los jóvenes (Intellectual Property and Youth Scoreboard), publicado este miércoles por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) situada en Alicante, donde se ofrece información actualizada sobre la conducta de los jóvenes en relación a las falsificaciones en un contexto pospandémico. Los productos falsificados que los jóvenes suelen comprar sabiendo que no son originales son ropa y accesorios (17%), seguidos del calzado (14%), los dispositivos electrónicos (13%) y los productos de higiene, cosméticos, cuidado personal y perfumería (12%). Admiten hacerlo dada la facilidad de localizar y encargar productos ilegales en línea.

Las suscripciones en plataformas disminuyen la piratería digital

El 60% de los encuestados admite no haber usado, reproducido ni descargado contenidos procedentes de fuentes ilegales durante el último año, ni haber accedido a transmisiones en directo (streaming). Es la mayor cifra de los últimos años (51% en 2019 y 40% en 2016) y muestra una tendencia positiva en este cambio de hábitos que disminuye la piratería digital. En el lado opuesto, uno de cada cuatro consumidores (25%) en nuestro país admite haber accedido deliberadamente a contenidos pirateados durante el último año, cifra mayor a la media europea (21%).

Los principales tipos de contenidos pirateados fueron las películas y las series de televisión, seguidas de la música, principalmente, mediante sitios web, aplicaciones y canales de medios sociales especializados. Los factores clave que impulsan la adquisición de falsificaciones y el acceso a contenidos pirateados son el precio y la disponibilidad, así como las influencias sociales y las pautas de comportamiento de la familia, amigos o conocidos.

Uno de cada tres no sabe que el producto es falso

Sin embargo, el informe de la EUIPO señala que también se engaña a los jóvenes para que compren falsificaciones. La adquisición no intencionada se sitúa en el 37%, puesto que los encuestados admiten las dificultades para distinguir los productos auténticos de los que no lo son. Obedece a que admiten no percibir ninguna diferencia entre los productos originales y los que no lo son. El director ejecutivo de la EUIPO, el belga Christian Archambeau, ha señalado que este barómetro ratifica las tendencias constatadas en otras ediciones y ofrece "una visión más amplia de las percepciones y actitudes entre los jóvenes".

"En un momento en el que el comercio electrónico y el consumo digital han venido aumentando significativamente, el incremento de las compras intencionadas e involuntarias de productos falsificados constituye una tendencia preocupante", en opinión del responsable de la EUIPO, quien ha apuntado que "la piratería no disminuye aunque los consumidores jóvenes se inclinan cada vez más por los contenidos procedentes de fuentes legales". Para Archambeau, "este nuevo análisis aporta una valiosa herramienta para ayudar a las partes interesadas, a los responsables de la formulación de políticas, así como a los educadores y a las organizaciones de la sociedad civil, para configurar iniciativas en materia de concienciación destinadas a apoyar a nuestros jóvenes ciudadanos y consumidores para que, a la hora de elegir, lo hagan con conocimiento de causa".