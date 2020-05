Los dentistas, en el foco: "He visto caries sin instrucciones para quitarme el EPI"

La mayoría de las clínicas dentales bajaron la persiana cuando se declaró por primera vez el estado de alarma. Entonces, la norma limitaba su actividad a las urgencias pero, al no especificar más allá, los dueños de estos establecimientos han gozado de cierto 'libre albedrío' para decidir qué asistían y qué no. A las 00:00 horas de este lunes, el sector pudo reactivar toda su cartera de servicios, pero, una vez más, el sector denuncia falta de concreción en la nueva orden ministerial. Esta vez, el Colegio Oficial de Odontólogos (COEM), se ha apresurado a publicar protocolos que ayudarán a los colegiados en este nuevo escenario, sin embargo, algunos de ellos llevan desde el 14 de marzo atendiendo sin unas pautas específicas: "He atendido a pacientes sin tener claro cómo quitarme el EPI", asegura H.B. una profesional recién colegiada que ejerce en una clínica de la provincia castellana de Palencia, "En la carrera nos enseñan a ponernos el traje... pero nadie te explica cómo actuar en caso de pandemia".

La suya es una de las profesiones más expuestas y la última orden ministerial aún deja algunos cabos sueltos. Mientras que en Madrid, el COEM se ha movido con rapidez y ha establecido la Fundación Jiménez Díaz como punto para testear a los profesionales, H.B. asegura a La Información que no es el caso de Palencia: "Volví a trabajar hace una semana y aún nadie me ha dicho nada de que se nos vaya a realizar ninguna prueba". La profesional asegura que no le preocupa tanto pillar el virus como "llevármelo a casa" y admite que desde que ocupó de nuevo su puesto, "la situación me está generando mucha angustia".

Sobre el papel y desde que se declaró el estado de alarma, estos establecimientos solo podían atender las urgencias, pero la amplitud de esta calificación ha dejado la última palabra en manos de los propietarios que, en algunos casos se han mostrado más selectivos que en otros sobre qué casos atender: "Aquí se han atendido mucho más que urgencias", asevera H.B., quien prefiere no dar su nombre real por temor a represalias.

Así lo apunta Javier Ruíz, propietario de una clínica en la localidad zaragozana de . El odontólogo relata que decidió cerrar la consulta por responsabilidad, tanto con sus pacientes como con sus empleados, pero, sobre todo "para salvaguardar el bienestar de mi mujer y mis tres hijas, con las que he convivido en este tiempo de confinamiento". En las localidades pequeñas, la falta de precisión de la orden ministerial ha generado cierto desequilibrio pues, las clínicas que han optado por atenderlo (casi) todo cuentan ahora con una notable ventaja respecto a aquellas que se han ceñido a asistir solamente las urgencias. Las verdaderas.

¿Subirán los precios de los tratamientos?

La Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la reapertura de ciertos comercios y servicios, deja un amplio margen de maniobra. En la línea que marca la Fase 0 del 'Plan para la transición hacia una nueva normalidad', el texto del Ejecutivo se aplica a los centros dentales que, de acuerdo con las condiciones de la Orden del Ministerio de Sanidad, podrían retomar su actividad general desde las mismas 00:00 horas de ayer. Estos requisitos excluyen a las que cuenten con un área de más de 400 metros cuadrados, así como a las que se ubican en un centro comercial, sin acceso directo desde la calle

No podrán atender a todos los pacientes, ya que estos deberán residir en el mismo municipio donde se halla la clínica, y solo podrá haber uno por box y por dentidta, ya que no de podrán utilizar la Sala de espera. En caso de que, por sus características físicas, el local no pueda garantizar la distancia de seguridad, se instalarán mostradores y mamparas.

No en vano, los especialistas esperan un sobrecoste que previsiblemente recortará sus beneficios. "Calculamos que el aumento de los costes rondará los diez euros por paciente", afirma el director médico de una clínica madrileña. Cuando empezó la pandemia, el colegiado se movió con rapidez y encargó EPIs a un proveedor portugués, "los españoles estaban colapsados". Le han llegado esta semana, justo para la vuelta a la primera línea. "El sentir general de la profesión es tratar de evitar que este sobrecoste repercuta en el paciente" Pero hay salvedades. En definitiva y como ha ocurrido en otros sectores, la estrategia dependerá del porcentaje que suponga el aumento del gasto de los profesionales respecto al precio final. "No es lo mismo gastar 10 euros en material de protección para un tratamiento que vale mil que para uno que no llega a los treinta".

"Hemos tardado en abastecernos de los materiales de prevención, lo hemos conocido... ¿pero a qué precio?". I.L. se colegió hace dos años y trabaja en una clínica en Madrid. La joven recuerda que el sector está acostumbrado a trabajar con mascarillas, pero apunta que el material es notablemente más costoso que antes de la llegada del virus. "También el trato con los pacientes ha cambiado, muchos vienen con miedo y la vestimenta hace que todo sea aún más frío". I.L. afirma que en este tiempo solo ha tratado urgencias. En su clínica solían juntarse hasta una decena de pacientes en la sala de espera: "Ahora los pacientes llegan muy espaciados y las citas son más largas para evitar el contacto físico". Para los odontólogos, como para el resto de la sociedad, la cuestión por responder es hasta cuándo. Como apunta la joven colegiada, "dependerá de cómo evolucione la pandemia... y de cómo lo hagamos nosotros".