Polémica en redes por el comienzo de las pruebas del AVE a Extremadura

Este lunes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que la próxima semana comenzarán las pruebas ferroviarias en la nueva línea Plasencia-Cáceres-Aljucén con dos trenes de modelo S730. Sánchez ha celebrado que con esta operación se "garantiza la fiabilidad de la infraestructura y homologación del material para cumplir el primer gran hito de la alta velocidad en Extremadura". El objetivo de este testeo es realizar tanto las pruebas de fiabilidad de esta nueva infraestructura, como la homologación de material en este trazado con el fin de obtener el certificado en ruta, lo que permitirá a los trenes circular por la nueva vía.

Sin embargo, el mensaje publicado por la ministra no está exento de polémica. Muchos usuarios han criticado la forma en la que Sánchez se ha referido al modelo S730, un "tren de altas prestaciones". Según la página de Renfe, este transporte híbrido se estrenó hace 10 años en el tramo de Galicia-Madrid y debido a su tecnología de tracción, tanto diésel como eléctrica, le permite "extender las ventajas de la alta velocidad a tramos sin electrificar, ya que cuenta con un sistema de rodadura desplazable que también le permite circular por vías de ancho UIC (ancho AVE) o de ancho convencional", como son las de la comunidad.

Con ello se garantiza la fiabilidad de la infraestructura y homologación del material para cumplir el primer gran hito de la alta velocidad en #Extremadura.

Muchas de las críticas recibidas por la ministra han ido en la dirección de que el modelo no es nuevo. Este "nuevo" transporte se estrenó en 2012 y no se corresponde con las capacidades que podría ofrecer los trenes AVE. "¿Lo que venía no era un AVE? A ver si llevamos 20 años esperando un S730 y no lo sabíamos" contestaban algunos usuarios a Sánchez.

¿Lo que venía no era un AVE? A ver si llevamos 20 años esperando un S730 y no lo sabíamos

Os lo traduzco, para montarse en un AVE en Extremadura habrá que esperar como mínimo a 2030. Ahora nos ponen un "tren de altas prestaciones", esto es un tren de la gama Alvia, para conectar Mérida y Plasencia. La vía sigue sin electrificar 🤷🏻‍♀️

Parada en Aljucén

Otra de las críticas que ha recibido la ministra ha sido por una de las paradas que tendrá la nueva línea de trenes, en concreto la del municipio de Aljucén. Esta pequeña localidad en el límite de Badajoz con Cáceres tiene una población total de 216 habitantes, según los datos del año 2021 del INE. Muchos ciudadanos no comprenden el motivo por el que el nuevo tren tiene que hacer una pausa en este pequeño municipio, una polémica que recuerda a lo sucedido en el estreno de la línea de Madrid-Alicante. En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy diseñó una parada en la localidad de Villena. La nueva estación supuso una inversión de 11,5 millones de euros, lo que venían a ser 3,5 millones más de los que Adif destinó para construir la de Alicante. En ese momento, muchos usuarios expresaron su malestar por la parada tan próxima en tiempo y kilómetros a la ciudad costera.

Por último, también han sido muchos los que han querido mostrar su malestar a la ministra de Transportes por haber ilustrado las fotos del nuevo proyecto del AVE con imágenes del tren de Zamora. Una de ellas corresponde al viaducto Martín Gil, situado sobre el embalse de Ricobayo, entre los municipios de Manzanal del Barco y Palacios del Pan, de la citada región.