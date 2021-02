Polémico rótulo de la Princesa Leonor: "Se va de España, como su abuelo"

Esta mañana la Casa Real emitía un comunicado anunciando que la Princesa Leonor se iría a Gales a continuar con sus estudios de Bachillerato el próximo curso. La noticia ha corrido como la pólvora y ha sido un rótulo de 'La Hora de La 1' lo que ha levantado una gran polémica al indicar que se iba de España, "como su abuelo". La administradora de RTVE, Rosa María Mateo, ha lamentado "el grave error" que se ha producido y ha adoptado "medidas inmediatas" para que los responsables de la "equivocación" sean relevados de sus puestos.

En un comunicado urgente de RTVE, la administradora única provisional lamenta "profundamente" el "grave error" por estos hechos que describe: durante la emisión de una información relativa a los próximos estudios de la princesa Leonor en Gales se ha sobreimpreso un rótulo con la leyenda: "Leonor se va de España, como su abuelo". "Una grave irresponsabilidad -dice Mateo- que no puede empañar el compromiso inquebrantable de RTVE con la defensa de los valores constitucionales y de las instituciones del Estado y sobre todas ellas, la Corona".

La aparición de este rótulo ha provocado las críticas del PP y también de Vox. Antes de conocerse el comunicado de Mateo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, había exigido explicaciones urgentes, una rectificación y que se derivaran responsabilidades. "TVE no es la televisión de Sánchez e Iglesias, debe ser la televisión de todos los españoles. Y hoy han vuelto a cruzar otra línea roja más atacando a la princesa de Asturias", ha dicho Pablo Montesinos, quien ha asegurado que van a llevar este asunto al Congreso de los Diputados. "Es intolerable", ha añadido.

El propio partido popular ha incidido en un tuit que "la deriva de RTVE no tiene límites". "Ahora ataca a la Corona. Exigimos una rectificación y que se depuren responsabilidades. TVE no puede ser la cadena oficial del Gobierno, tiene que ser la de todos los españoles. Basta de manipular", ha escrito el partido de Pablo Casado. También, la diputada del PP Macarena Montesinos ha escrito en Twitter que "TVE cruza todas las líneas rojas y ahora ataca a la princesa de Asturias". "La degradación a la que @Enric_Hernandez somete a la televisión pública no tiene límites", ha afirmado la diputada popular, quien cree que el director de Información y Actualidad de RTVE "tiene que dejar hoy mismo su puesto" y dimitir para que "vuelva la cordura" la corporación.

Macarena Olana, de Vox, también ha escrito en esta red social: "Titular de @rtve: 'Leonor se va de España, como su abuelo'. ¿Se puede ser más miserables?".