La policía expresa su indignación por la quema del furgón de la Guardia Urbana

Sindicatos de policías nacionales, autonómicos y locales, así como asociaciones de guardias civiles, han mostrado este domingo su condena, repulsa e indignación con los repetidos actos violentos registrados en Barcelona, donde esta noche un grupo de radicales quemó una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente en su interior. Se trata de uno de los altercados más graves sucedidos desde que se convocan manifestaciones en rechazo al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél que acaban en disturbios.

Un grupo de violentos lanzó todo tipo de objetos contra la comisaría de la Guardia Urbana situada en la Rambla y quemó una furgoneta del cuerpo aparcada frente a su sede, con un agente en su interior, que pudo salir por el lado que no estaba envuelto en llamas. Organizaciones policiales han reiterado este domingo su apoyo tanto a los Mossos d'Esquadra -que detuvieron al presunto responsable de la quema del vehículo- como a la Guardia Urbana.

Así, desde sus cuentas de Twitter el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha señalado que estas manifestaciones que pretenden reivindicar la libertad de expresión son "vandalismo puro y duro". "Aprovechar el encarcelamiento de #PabloHasel para destrozar las ciudades es una excusa torpe y sin argumentos", denuncia el SUP, en sintonía con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que, tras expresar apoyo a todos los policías en Cataluña, ha condenado también en redes sociales "los puros ataques y asaltos a la policía". "No estáis solos, contad con nuestro apoyo", resaltan desde ErNE, sindicato de la Ertzaintza para mostrar su apoyo a los efectivos en Cataluña, "por los ataques que están sufriendo".

El Gremio de Hoteles de Barcelona se ha sumado a la condena de los disturbios y actos vandálicos en la ciudad, y ha afeado a las administraciones su "actitud pasiva y ambigua, que priva a los ciudadanos y al tejido empresarial de su derecho y garantías de seguridad".

Ante esta situación, ha pedido "responsabilidad política" y que se movilicen los recursos necesarios para que no se vuelvan a producir estos episodios, y ha trasladado su apoyo a los cuerpos de policía y seguridad y a los equipos de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento de Barcelona.

Colau se reunirà con Aragonès y Sàmper para prevenir violencia



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este domingo que prevé reunirse a principios de la próxima semana con el vicepresidente catalán en funciones, Pere Aragonès, y con el conseller de Interior, Miquel Sàmper, para valorar si se pueden tomar más medidas preventivas en las protestas en apoyo de Pablo Hasél.

Colau se ha desplazado este domingo hasta la comisaría de la Rambla, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, donde se han reunido como mandos de esta comisaría.

En declaraciones a los medios tras visitar la comisaría de la Guardia Urbana, la alcaldesa ha informado de que ha mantenido conversaciones con Aragonès y Sàmper para celebrar una reunión "específica" a principios de la próxima semana. Se trata, ha dicho Colau, de escuchar las explicaciones y las valoraciones de los profesionales de seguridad y de orden público, para poder "contener esta situación" con una "violencia que preocupa": "Tras los hechos más graves de ayer, es pertinente que haya una reunión operativa", ha defendido la alcaldesa.

Colau ha querido poner en valor la "gran unidad institucional" con una "condena rotunda" de los graves incidentes de anoche en Barcelona: "Ayer recibí llamadas de Sàmper, (Mertixell) Budó y Aragonès mostrando su apoyo a la Guardia Urbana y ofreciéndose a colaborar en lo que fuese necesario", ha agradecido la alcaldesa.

Ha explicado que el agente que se hallaba dentro de la furgoneta cuando esta fue incendiada "se encuentra perfectamente", y que la situación se pudo contener "rápidamente" gracias a la actuación conjunta de los agentes de la Urbana y de los de Mossos d'Esquadra, evitando así tener que lamentar "males mayores" al poner en "peligro la vida" de un agente.

Ha destacado, sin embargo, que cuando hay un uso de líquidos inflamables con una "violencia intencionada", se pueden causar daños a las personas, como en el ataque a la furgoneta de la Guardia Urbana: "Esto es inaceptable, es inadmisible e inmoral", ha remarcado Colau.

Tras manifestar su "rechazo más absoluto y la condena más firme y rotunda" a los actos violentos como los vividos en los últimos días en la capital catalana, Colau ha advertido de que la "violencia no es el camino, nunca está justificada, no construye nada, destruye". En este sentido, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a respetar las normas básicas de convivencia y a rechazar "todo tipo de violencia".