La Policía intentó arrestar a Will Smith tras la bofetada, pero Chris Rock lo paró

La 94ª edición de los Oscar será inolvidable tras la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock durante su intervención. En referencia a este hecho, un productor de la gala de los premios cinematográficos , Will Packer, aseguró este jueves que el presentador insistió en no presentar cargos contra el actor. Así lo daba a conocer en el adelanto de una entrevista donde ha indicado que los agentes de la Policía de Los Ángeles le dijeron a Rock que "era una agresión" y que, en el caso de que decidiese presentar cargos contra Smith, estaban preparados para arrestarle esa misma noche, tal y como ha recogido la cadena estadounidense CNN.

"Iremos a por él. Estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos. Podemos arrestarlo", ha explicado Packer a ABC News. Así, ha indicado que "mientras hablaban, Chris estaba "siendo muy despectivo con esas opciones", negando esta posibilidad. La Policía de Los Ángeles emitió un comunicado la noche de los premios Oscar informando de que "el individuo involucrado" había declinado presentar una denuncia.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció el miércoles la puesta en marcha de "procedimientos disciplinarios" contra Will Smith, que se disculpó a través de un comunicado oficial en el que pidió perdón al humorista, a los organizadores del evento y a todos los asistentes. El actor se levantó de su asiento, molesto por una broma del presentador, en la que se refería a su mujer, que sufre de problemas de alopecia, y le propinó una bofetada al presentador, para posteriormente increparle que "quitara el nombre de su mujer fuera de su boca".

En respuesta a esta agresión, la Academia de as Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha hecho alusión a su código de conducta que, entre otros aspectos, restringe "el contacto físico no solicitado" y exige que sus miembros se traten con respeto. Una actualización realizada en 2017, con motivo del movimiento #MeToo contra el acoso sexual. De igual manera, este lunes emitió un comunicado en el que "condena" la bofetada de Will Smith a Chris Rock y anunció que abrió una investigación formal en la que estudiará futuras "acciones" y "consecuencias".

"La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", dijo la organización en un comunicado.