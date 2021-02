Policías y guardias civiles reclaman a Sanidad ser los próximos en vacunarse. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quieren ser el próximo grupo de vacunación. Así, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han instado a los ministerios de Interior y de Sanidad a que los agentes sean el siguiente colectivo a vacunar contra el coronavirus, una vez España reciba nuevas dosis y se complete la inmunización de los grupos preferentes. En un comunicado que recoge Efe, ambas organizaciones reclaman a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que actualice la Estrategia de Vacunación para proteger a los efectivos de la seguridad pública "por los evidentes riesgos" de contagiarse del virus en sus intervenciones.

El llamamiento de estas organizaciones se extiende a las comunidades autónomas que están representadas en el grupo de trabajo técnico de vacunación. En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Darias comunicó este miércoles a las comunidades autónomas la llegada de nuevas remesas de vacunas con al menos 6,7 millones de dosis de Pfizer, Moderna y de AstraZeneca hasta marzo.

Desde el SUP y AUGC defienden que los residentes y trabajadores de residencias de ancianos, el personal sanitario y los mayores de 80 años hayan sido los colectivos "prioritarios y preferentes" en ser inmunizados, pero solicitan que la estrategia de vacunación incluya ahora a los policías y guardias civiles. "Estamos seguros de que la ministra que llega a Sanidad de otro departamento en el que el valor de los funcionarios es clave en la gestión de los servicios públicos tendrá la responsabilidad y la sensibilidad necesarias para dar este paso", confían el sindicato policial y la asociación. Además de esta reclamación, demandan la entrega "con carácter de urgencia" de mascarillas FFP2.

Campaña de vacunación

La campaña de vacunación continúa en España y la edad será el factor que determine los grupos diana que recibirán las dosis en la siguiente fase. En un primer momento, se procederá a vacunar a los mayores de 80 años que no viven en residencias para, después, continuar con los de mayores de 70 en sus centros de salud.

Una vez culminado este grupo, y siempre dentro de esta primera etapa que se prolongará previsiblemente hasta marzo, se vacunará a sanitarios del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerado de primera línea, al personal de odontología, higiene dental y otros que atienden a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos y a grandes dependientes no institucionalizados.

Cuando acabe la primera fase llegará entonces el turno de los mayores de 80 años, el siguiente grupo diana contemplado en la estrategia de vacunación que, según indican a Efe fuentes próximas a la ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad, ha establecido precisamente la edad como el factor determinante a la hora de delimitar los colectivos diana.

Después de los mayores de 80, será el turno del grupo de entre 70 y 79 años; en ambos, se trata ya de personas que no viven en residencias y que serán citados nominalmente por sus centros de salud para no desperdiciar ni una sola inyección. Queda por ver aún cómo se procederá con los colectivos que carecen de seguro público y aquellos pertenecientes a las mutualidades con financiación pública directa -MUFACE, MUGEJU e ISFAS-, las cuales se encuentran en proceso de negociación con el Ministerio, si bien las fuentes consultadas aseguran que no se les va a discriminar negativamente y van a ser vacunados contemporáneamente al resto.