"Por la forma de correr se notaba que estaba aterrorizada". Habla Jesús, el hombre que ayudó a la menor agredida brutalmente por su expareja en Málaga. La vio corriendo por una carretera "donde casi no hay arcén". Cuando paró su coche "los segundos que pasaron hasta que llegó al coche se me hicieron eternos". Al abrir la puerta no olvida la frase que le dijo la joven: "Por favor ¿me puede ayudar que mi exnovio me ha dado una paliza?". Según relata en Espejo Público estaba en shock "y yo también pero tenía que mantener la calma". Cuando subió al vehículo "me dijo donde vivía pero que no quería ir a su casa". Se dirigieron a la comisaría y un agente "nos atendió y se quedó allí".

Este 'ángel de la guarda' no olvidará cómo le pidió ayuda "muy educadamente pese a la situación que estaba viviendo". Ha hablado ya con la madre y "fue un momento muy emotivo". Y pide que "cuando veamos a alguien que necesite ayuda no esperemos a que pare otro. Está convencido de que la recogió por ser el primero que pasó pero en un caso así no dudemos".

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga ha decretado ya el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven detenido por presuntamente agredir a su expareja, de 16 años, el pasado sábado 27 de febrero en la zona de El Palo de Málaga capital. Se le investiga por delitos de malos tratos, lesiones y amenazas graves sobre su pareja.

La joven estaba con sus amigas en una urbanización de la zona de El Palo cuando su agresor, de 26 años, se habría acercado para quitarle el móvil. Cuando le persigue es cuando recibe la brutal paliza. Dos vértebras rotas, puñetazos, mordiscos... es lo que relataba la madre de la víctima con el parte de lesiones en la mano en el programa de Antena 3.