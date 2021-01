El precio de la luz vuelve a caer: mañana costará 78,42€, un 10% menos que hoy

La intensa ola de frío de los últimos días ha causado un aumento de la demanda eléctrica que se traduce en precios excepcionalmente altos en el mercado mayorista eléctrico, un incremento que repercute en el recibo de la luz del consumidor que cada día se paga a un precio récord . Con la tarifa eléctrica se pagan dos grandes conceptos, el coste de la energía y el de servicios fijos (redes, impuestos, etc). Para determinar el precio de la electricidad existe desde hace más de 20 años un mercado organizado en el que se fija para cada hora del día del año el precio. El de hoy se ha fijado en 87,25 €/MWh. Mañana bajará a los 78,42 euros por megavatio a la hora, un 10% menos, bajando de la cota de los 80 euros y situándose en su registro más bajo en lo que va de semana.

El pasado viernes tocó un récord de 94,99 euros por MWh y el miércoles y jueves de esta semana registró 89,94 y 87,25 euros por MWh. Entre las siete y ocho de la tarde y las nueve y diez de la noche los consumidores que dispongan de tarificación por horas pagarán la electricidad más cara del día, con 98,02 euros por MWh, mientras que la hora más barata del viernes se dará a las cinco de la madrugada, con 52,7 euros por MWh.

La mecánica de ese mercado mayorista, 'pool', en el que compran la electricidad los comercializadores que luego la venden al consumidor final, es cubrir la demanda usando las centrales de menor a mayor coste, pero el precio que cobran todas ellas es el de la última central usada, que será la más cara a esa hora del día. Este diseño implica una alta volatilidad de precios. Ahora se vive un momento de precios elevados, con días de más de 99 euros por megavatio-hora (MWh) de media diaria, mientras que a mediados de abril pasado eran muy bajos, por debajo de 10 euros/MWh. En 2008 fue de 64,43 euros y al año siguiente prácticamente la mitad, 39,96 euros.

El motivo del actual repunte de precios se explica por el aumento de la demanda en una ola de frío excepcionalmente intensa, al que se unen una serie de elementos típicos del invierno y un puntual aumento del precio del gas usado para producir electricidad. Según explican desde OMIE, en los últimos días "ha habido un acelerón importante de los precios del gas" por una mayor demanda en Asia, que ha provocado que se desviaran algunos buques metaneros hacia esa región a mayor precio. Esto ha tirado al alza de unos precios que estaban bajos, en torno a 5 euros/MWh, y los ha llevado a unos 60 euros/MWh.

Por otro lado, la ola de frío ha llegado en una situación anticiclónica, lo que se traduce en menos viento y reduce la aportación de la eólica, mientras que la solar también contribuye menos en invierno, cuando hay menos horas de sol. Hay que añadir que en el fin de semana de intensas nevadas no hubo apenas producción solar porque los cielos estaban cubiertos. La hidráulica, a pesar de las nevadas, tampoco puede suministrar al mercado como para bajar el precio, ya que la mayor parte de la nieve aún no se ha derretido y el agua no ha llegado a los embalses. En este contexto, el pasado viernes se alcanzaron los 94,99 euros/MWh, un precio muy alto, pero que no es el máximo registrado, que data de 2002, cuando llegó a 103,75 euros/MWh.

Así, el precio del mercado mayorista tiene impacto en la factura final que paga el consumidor, pero no se puede hacer una traslación directa. En primer lugar depende del tipo de tarifa contratada. En la tarifa regulada, el PVPC, el precio del mercado de la electricidad supone el 35% del total (el resto es el pago de las redes, incentivos a renovables e impuestos), con lo que la subida afecta solamente a esa parte del recibo. Por otro lado, los precios en el mercado mayorista son diarios, pero el cliente paga la media del resultado de todos los días del mes, lo que con total seguridad estará por debajo del máximo que se alcanzó el 8 de enero, aunque más alto si se compara con los últimos años, cuando el coste del MWh fue muy bajo.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), al término de 2019 en España había 11 millones de clientes con PVPC, el 37 % del total. El 63 % restante, 18,5 millones, eligió un contrato de mercado libre con su compañía eléctrica, en los que lo habitual es tener un precio cerrado para todo el periodo de vigencia del contrato. Esto evita pagar más cuando el precio del mercado está muy alto, pero también pagar menos si baja.