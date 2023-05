La presidenta de una mesa electoral en Inca se va a tomar un café y no vuelve

La jornada electoral avanza sin "sin incidentes relevantes" según la Delegación del Gobierno, pero eso no significa que no estén sucediento diferentes altercados en los colegios electorales. En concreto, en Inca (Mallorca) la presidenta de una mesa electoral se ha ausentado del colegio donde se estaba llevando a cabo la jornada de elecciones a las autonómicas, municipales e insulares, aduciendo que iba a tomar un café y no ha vuelto, lo que, pese a que no ha supuesto la interrupción de la votación en ningún momento, ha obligado a tener que avisar a un suplente y activar a la Guardia Civil al objeto de instrucción de diligencias.

Según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Baleares a los medios, a las 10.00 horas, la presidenta --sustituta al inicio del presidente titular no presentado-- de una mesa electoral en Inca ha salido del centro aduciendo que iba a tomar un café. Sin embargo, no ha regresado. Y, ante esta situación, a las 11.00 horas, se ha llamado por teléfono en varias ocasiones a la mujer, no contestando ésta.

Por este motivo, a las 11.30 horas se ha comisionado a Policía Local de Inca a su casa, donde han abierto la puerta unos familiares, quienes han manifestado que la encartada fue a casa a tomar café y se marchó, desconociendo dónde estaba y asegurando que a ellos tampoco no les coge el teléfono.

Ante tales circunstancias, a las 12.15 horas se ha avisado al presidente suplente para que acudiera a la mesa electoral. Llegando éste al lugar a las 12.43 horas. Pese a todo lo ocurrido, no se ha interrumpido la votación en ningún momento. Finalmente, se ha activado a la Guardia Civil de Inca al objeto de instrucción de diligencias, de acuerdo con el artículo 143 'Delitos por abandono o incumplimiento en las mesas electorales' de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.