Un profesor sube la nota en 0,5 puntos a un estudiante que necesitaba una beca

El profesor Pedro A. Cruz Sánchez le ha lanzado un balón de oxígeno a uno de sus estudiantes y el gesto ha conmovido a las redes. "Un alumno necesitaba un 0,5 para lograr la media suficiente que le permitiera obtener el año que viene beca. Me ha pedido si podía subirle ese medio punto la nota del examen. Naturalmente que lo he hecho. Estamos para ayudar, no para joder vidas", ha relatado el docente en su cuenta de Twitter.

Cruz relató el lunes en su perfil lo ocurrido. El codente había subido medio punto la nota de un examen de uno de los estudiantes a los que imparte clase para que este pudiera optar a la calificación media que le diera acceso a una ayuda para el próximo curso 2020/2021.

Un alumno necesitaba un 0,5 para lograr la media suficiente que le permitiera obtener el año que viene beca. Me ha pedido si podía subirle ese medio punto la nota del examen. Naturalmente que lo he hecho. Estamos para ayudar, no para joder vidas. #FelizLunes — Pedro A. Cruz Sánchez (@PedroACruzSnch1) June 22, 2020

El docente forma parte de la plantilla de la Universidad de Murcia (UMU) con uno de sus alumnos se ha vuelto viral en Twitter estos días. El propio Cruz se sorprendía de la repercusión de su tuit: "Nunca pensé que un gesto que considero normal y de sentido común pudiera tener este alcance. Más de 65mil 'likes' y 2,5 millones de impresiones. España necesita grandes debates sobre muchos aspectos. La gente quiere ir a lo esencial y dejar a un lado disputas estériles".

Nunca pensé que un gesto que considero normal y de sentido común pudiera tener este alcance. Más de 65mil “likes” y 2,5 millones de impresiones. España necesita grandes debates sobre muchos aspectos. La gente quiere ir a lo esencial y dejar a un lado disputas estériles. #becas pic.twitter.com/M4fIQSzx62 — Pedro A. Cruz Sánchez (@PedroACruzSnch1) June 24, 2020

El gesto del profesor ha sido enormemente aplaudido en las redes y difundido en los medios. La acción se ha dado en el momento justo, cuando el criterio para la distribución de la ayudas académicas se ha vuelto a 'colar' en la agenda política y a convertir en foco del debate.