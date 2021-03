Protección Civil obliga a tomar medidas para evitar situaciones como Filomena. 

El director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, ha avanzado que se va a llevar a cabo un cambio legislativo que pretende impulsar que entidades, empresas y ciudadanos aseguren de forma preventiva mecanismos de autoprotección cuyo incumplimiento podría conllevar sanciones, e incluso espera incorporar medidas para "organizar a los vecinos" para que colaboren "de manera natural".

Marcos ha señalado, en una entrevista con Europa Press, que el departamento prevé unificar la diferente normativa en materia de Protección Civil y Emergencias y reforzar los mecanismos de autoprotección de población que la borrasca 'Filomena' ha "demostrado que tiene mucho campo de mejora" y son la "gran asignatura pendiente".

El director general ha recordado que 'Filomena' dejó aisladas durante varios días infraestructuras críticas como hospitales, instalaciones agrícolas y ganaderas y es en ese ámbito en el que observa un "espacio grande" para que cada entidad, empresa o ciudadano adopte con carácter preventivo "las medidas que sean necesarias para garantizar su funcionamiento en un episodio como este", a pesar de que "Madrid no es Toronto".

Además, ha precisado que reformar la norma básica de autoprotección es uno de sus "compromisos" para este ejercicio y que podría incluir sanciones, por ejemplo para quienes no adopten, tras un adecuado nivel de aviso a la población, las pertinentes medidas de prevención. No obstante, admite que el objetivo no es recaudatorio sino promover la "vía del conocimiento" para evitar riesgos. Marcos ha indicado que la planificación pública en materia de Protección Civil está realizada en un 90 por ciento y que en la actualidad existen "más de 1.800 planes activos" de prevención en toda España.

Marcos ha anunciado también la intención del Ejecutivo de "refundir" las normas básicas que regulan la Protección Civil este año para lograr una "ley moderna". Así, ha precisado que el Gobierno ya está "trabajando" en ello con la intención de relanzar de forma "muy intensa" los servicios de Protección Civil. "Lejos de las polémicas hasta saludables que se generan en cada emergencia", el director general ha destacado el amplio consenso en esta materia con todas las comunidades autónomas y en ese sentido ha puesto de ejemplo al Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) que recibió el apoyo de todas las comunidades autónomas menos Cataluña y que se estrenó con 'Filomena'.

Otra de las novedades formales del departamento es la voluntad de que "a final de año" se pueda dar cumplimiento a otro aspecto de la ley del sistema de Protección Civil, de 2015, que obliga a elevar al Senado un informe anual de funcionamiento del sistema. Será, según ha precisado, una Memoria que ya están elaborando con las comunidades autónomas pero cuya intención es que no sea un mero documento compilatorio sino un instrumento "operativo".

Del mismo modo, Marcos considera necesario solventar otra "carencia" que es el actual desconocimiento del coste total de las catástrofes en España. "Necesitamos poner cifra a las emergencias y saber lo que como sociedad tenemos que gastar todos los años en accidentes, emergencias y catástrofes para saber si las políticas son adecuadas o no", explica el director general, que indica que su departamento está realizando un estudio en colaboración con Fundación Aeon. "Desgraciadamente todos los datos que tenemos desde hace ya bastante tiempo apunta a que los fenómenos meteorológicos extremos van a ser cada vez más frecuentes y, además, están ocurriendo cada vez con más frecuencia fuera de su periodo natural", lamenta Marcos, que recuerda que el pasado verano hubo al mismo tiempo incendios e inundaciones.