"Sin Ciencia No Hay Futuro", tras la protesta de los investigadores españoles

No solo es la Covid. La investigación lleva años reclamando una mayor atención en España, tanto en fondos directos como en plantilla. Este miércoles desde las 12:00 horas, los investigadores españoles han tomado las redes sociales bajo el hashtag #SinCienciaNoHayFuturo. La pandemia ha puesto de relevancia las carencias que sufre el sector y, como ya hicieron los sanitarios, los científicos se han sumado a las protestas telemáticas a la espera de una respuesta institucional que apuntale la I+D dentro de nuestras fronteras.

La lucha contra la Covid-19 es ahora la prioridad de la acción de Gobierno y sus presupuestos en investigación. El Ejecutivo ha reforzado las partidas dedicadas al estudio de la enfermedad para el desarrollo de tratamientos eficaces y vacunas. Este miércoles, los investigadores recuerdan que hay Ciencia más allá del coronavirus. "No es un gasto, es una inversión", puede leerse en varios de los mensajes que secundan la protesta. Lo manido del eslogan no le resta un ápice de realidad. Hace solo unos días una de las profesionales sanitarias que ha luchado en primera línea contra la pandemia, compartía con La Información el caso de un paciente que falleció durante la crisis. No fue el virus lo que se cruzó en su camino, sino una enfermedad cuyo tratamiento aún se estaba investigando: "Cuando comenzó la pandemia, el ensayo clínico paró. No significa que este frenazo haya sido la causa de su muerte, pero sí es una muestra de que, cuando la investigación para, se pierden vidas".

A través del Real-Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, el Gobierno aplicó una serie de medidas urgentes extraordinarias para aplacar los efectos de la pandemia. La investigación fue una de ellas. Solo el Instituto de Salud Carlos III, recibió 25,2 millones de euros que, en práctica totalidad, se destinan a subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de investigación del nuevo coronavirus. Además, según explicó el Gobierno en su respuesta a la pregunta de la diputada del PNV Josune Gorospe Elezkano, los 1,2 millones restantes, "se destinaron a financiar líneas propias de investigación para la lucha contra el COVID-19 (500.000 euros), y cubrir necesidades excepcionales (700.000 euros), provocadas por la crisis del nuevo coronavirus". La protesta 'Sin Ciencia No Hay Futuro' contrasta la eficacia de ese soporte institucional a la investigación en tiempos de Covid, con las limitaciones a con las que el sector se venía enfrentando.

Por cierto, la ciencia no es sólo la que va destinada a buscar una vacuna para la Covid-19. No vale inyectar 30 millones en proyectos dedicados solo a eso y abandonar lo demás. No funciona así. Ciencia hay de muchos tipos y toda es potencialmente valiosa. #SinCienciaNoHayFuturo — Lidia F. 👩🏻‍🔬🧬🔬 (@Bio_Lidia) June 17, 2020

La bióloga y divulgadora científica Lidia Franco-Luzón es una de las voces que se ha unido a la protesta. "También es importante que la sociedad no vea la ciencia como algo abstracto sino como algo que puede repercutir en sus vidas de manera inmediata", recuerda en su perfil de Twitter. La crisis sanitaria del SARS COV-2 ha contribuido a abrir los ojos de los ciudadanos en esta dirección, la reivindicación de que este orden de prioridades perdure más allá de la pandemia es otra de las bases de la protesta.

Más allá de la cooperación internacional, el Gobierno de España ha acelerado para impulsar aquellos proyectos que contuvieran en su primera página el nombre técnico del nuevo coronavirus. Así el artículo 37 del citado RD-Ley, comprende también la concesión de créditos extraordinarios en el marco del presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito de la Covid-19, con hasta 4,45 millones de euros en concepto de concesiones aportadas a la agencia gubernamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El reclamo no cambia. Las redes cuestionan por qué ahora sí es posible y antes todo eran palos en las rueda y, lo más importante, ¿qué pasará cuando el virus no cope las portadas?