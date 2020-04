Pruebas del Covid entre 40€ y 150€ el día que Illa 'expropió' laboratorios privados

¿Hacen pruebas del coronavirus? Es una de las preguntas que más atienden estos días en los laboratorios privados a los que llaman muchos ciudadanos ansiosos por saber si están infectados por el Covid-19 o si ya lo han pasado. Muchos acuden a la sanidad pública porque han estado en contacto con algún positivo del virus, pero muy pocos son sometidos al test, sobre todo si no presentan síntomas, y optan por buscar una alternativa. Y la encuentran. El precio del 'pack' ronda los 200 euros y ayer mismo así lo ofertaban, según constató La Información. Y esto sucede el mismo día en que el Ministerio de Sanidad puso a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios privados de diagnóstico clínico para, entre otras cosas, controlar el uso y los precios de las pruebas de diagnóstico del virus, así como sus resultados.

En algunos laboratorios ayer mismo ofrecían dos pruebas para detectar el coronavirus cuyos precios oscilan desde los 40 euros por un análisis de sangre en el que se detectara si hemos generado anticuerpos (lo que puede indicar que ya lo hemos pasado) o entre 140 euros y 150 euros por un test PCR que indica si en ese momento somos positivos o asintomáticos (no presenta síntomas pero tiene el virus) o negativo. Ambas pruebas son válidas y por su coste hay quien opta solo al análisis de sangre. No obstante, lo más rápido es el PCR, por lo que son muchos los que optan por el pack.

Algunos de los más grandes hospitales privados que operan en España también ofertan las pruebas para detectar el coronavirus, pero en todos alertan de que es necesario que haya sido solicitada por un médico que la prescriba. Precisamente el Ministerio de Sanidad lo indicaba este martes como imprescindible en una orden ministerial publicada en el BOE para todas las pruebas que se realizan en centros públicos y privados; no se requería, sin embargo, en algunos laboratorios de los consultados por este diario en las primeras horas de que entrara en vigor la Orden SND/344/2020 de 13 de abril.

Otros laboratorios, no obstante, anunciaban en sus páginas web que esa posibilidad está temporalmente fuera de servicio. Días antes sí se ofrecían estos test que se harían llegar a casa o enviado a algún enfermero si era necesario, aumentando su coste. Es más, son varios los centros con sede en varias ciudades de España que ayer por la mañana comunicaban que no se realizaban dichas pruebas en ese momento, pero sí recogían los datos de la persona que se interesaba por ellas por si en un futuro lo volvían a hacer.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, justificaba ayer que el Gobierno haya puesto en disposición de las comunidades autónomas todos los centros clínicos de titularidad privada que realizan test de coronavirus para, entre otras cosas, garantizar que no haya abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCR. "No podemos permitir que en un periodo de escasez se utilicen las PCR en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficientes para generar resultados adecuados", dijo. En esta línea, explicó que "sabemos de su poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico o exposición de alto grado que justifique realizarlas". Busca así el Gobierno "controlar todo el uso de las PCR para que sea lo más eficiente posible", resumía en su regreso a las comparecencias públicas.

La Orden también detalla que los centros de titularidad privada están obligados a notificar la aparición de nuevos contagiados tan pronto se detecte un nuevo caso con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, correspondiendo a las comunidades autónomas, en su ámbito competencial, establecer el procedimiento. Así, la realización de pruebas diagnósticas por los citados centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínico para la detección del Covid-19 quedará sujeta a la prescripción de un facultativo de acuerdo con las directrices acordadas por Sanidad. Su incumplimiento podrá ser motivo de sanción para estos centros, según dispone la Orden.

Al respecto, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera que es perfectamente razonable actuar de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas y se muestra favorable a la regulación de precios, pero señala que se "ha actuado en todo caso con proporcionalidad en el precio respecto a las condiciones inestables y complejas de aprovisionamiento y adquisición de los distintos tipos de test de Covid-19 en el mercado internacional". Y puntualizan que los exigentes requisitos (pago por adelantado, precios variables...) en la adquisición de las distintas pruebas diagnósticas en dicho mercado deberán ser tenidas muy presentes para que no haya un desfase entre el precio regulado y el precio de aprovisionamiento real.

El número de fallecidos por coronavirus alcanzaba ayer los 18.000 tras un nuevo y ligero repunte registrado después de los festivos de Semana Santa, pero la velocidad de propagación ha dado su mayor frenazo hasta la fecha tras dejar algo más de 3.000 nuevos casos, que ya superan los 170.000. De ellos han recibido el alta casi el 40%. Un número que, sin embargo, sigue sin superar al de nuevos infectados.