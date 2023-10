Los CEOs han pasado bastante tiempo debatiendo la sustitución de empleados por Inteligencia Artificial (IA), pero ellos mismos parecen intocables. Sin embargo, ¿es realmente así? ¿O puede la inteligencia artificial dirigir una empresa mejor que un CEO?

Lo cierto es que los directores ejecutivos de las principales empresas de Estados Unidos ganan más de 300 veces el salario medio de un trabajador, según un reciente estudio del Economic Policy Institute. Dicha brecha salarial se justifica a menudo por la supuesta contribución excepcional de estos ejecutivos. Sin embargo, el valor económico de su rol parece cada vez más cuestionable: ¿son realmente superhéroes o meros directores que se basan en optimizaciones fácilmente replicables a partir de hojas de cálculo que les proveen consultores externos?

¿Es irremplazable el CEO?



Otro estudio publicado en Harvard Business Review en 2018 analizó la rutina diaria de una treintena de CEOs durante varias semanas, detallando sus responsabilidades en términos como "personas y relaciones" o "revisiones funcionales y de la unidad de negocio". Pero más allá de la jerga, no se logra aclarar qué hacen exactamente estos ejecutivos para justificar su salario. Con frecuencia, sus tareas consisten en reuniones y llamadas sobre estrategias poco definidas.

Esta situación de vulnerabilidad se agrava aún más en un momento en que la IA ya supera a los humanos en tareas específicas de optimización y análisis. Los modelos de IA, como GPT-4, están diseñados para aprender continuamente, adaptarse a nuevos contextos y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Además, según Accenture, el 84% de los ejecutivos creen que deben aprovechar la IA para alcanzar sus objetivos de crecimiento. Por eso, si le preguntásemos a una inteligencia artificial, nos diría que un modelo de IA podría llevar a cabo las tareas de un CEO, y con una eficiencia operacional quizás superior.

El impacto de la IA generativa para los CEOs

El pasado junio IBM publicaba su estudio anual titulado 'CEO decision-making in the age of AI, Act with intention'. En él, se apunta que un 75% de los propios CEOs considera que la organización con la IA generativa más avanzada tendrá una ventaja competitiva. Este dato refuerza la idea de que la IA no es solo una tendencia, sino una necesidad emergente para mantenerse competitivo en el mercado. Asimismo, el estudio resalta que las empresas enfrentan varios obstáculos en su camino hacia la adopción de la IA generativa, como la seguridad de los datos y cuestiones regulatorias.

Como en cualquier campo emergente, las estadísticas pueden generar tanto optimismo como escepticismo. Algunos estudios sugieren que las empresas que han implementado IA en su estrategia han mejorado su toma de decisiones en más del 60%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos pueden estar influenciados por factores como el tamaño de la empresa, la calidad de la implementación y el nivel de adaptabilidad al cambio.

Argumentos a favor de un CEO artificial

Eficiencia : Un modelo de IA podría optimizar procesos empresariales en tiempo real.

: Un modelo de IA podría optimizar procesos empresariales en tiempo real. Desempeño medible : Los KPIs y otros indicadores podrían evaluarse de manera más objetiva.

: Los KPIs y otros indicadores podrían evaluarse de manera más objetiva. Sin sesgo humano: Las decisiones estarían basadas en datos, y no en la intuición o en relaciones personales.

Argumentos en contra de un CEO artificial

Falta de visión estratégica : Un modelo de IA carecería de la habilidad para interpretar contextos más amplios o variables humanas.

: Un modelo de IA carecería de la habilidad para interpretar contextos más amplios o variables humanas. Ausencia de liderazgo : Una empresa necesita una figura que inspire y guíe a su equipo.

: Una empresa necesita una figura que inspire y guíe a su equipo. Responsabilidad ética: ¿A quién responsabilizamos si una IA toma una decisión dañina?

Desafíos actuales y futuros

Sea como fuere, si un CEO no puede demostrar claramente su contribución y no se le puede responsabilizar de manera efectiva, su posición podría estar en peligro de ser sustituida por la IA. Es esencial que redefinamos el papel del director ejecutivo en la era digital, estableciendo métricas claras y responsabilidades concretas. La IA puede no estar lista para reemplazar al CEO, pero su evolución constante nos obliga a preguntarnos si la intocabilidad del máximo ejecutivo tiene los días contados.