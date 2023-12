Puente de diciembre: ¿dónde son festivos el 6 y el 8 según el calendario laboral?

Diciembre llega con un buen número de días festivos en el calendario laboral para los trabajadores. Además de las tradicionales fiestas de Navidad, en las que el 25 de diciembre y el 1 de enero serán días no laborables, el último mes del 2023 arranca con un puente que, al sumarle los días de fin de semana, da lugar a cinco días libres.

En el año 2023, los días del puente de diciembre, 6 y 8, serán fiesta nacional en toda España, pero esta condición no se repetirá en 2024. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge estos dos días como "festivos no sustituibles", lo que quiere decir que las comunidades autónomas están obligadas a integrarlos como 'no laborables' en sus calendarios.

A lo largo de un año se incluyen 8 festivos no sustituibles, 4 sustituibles (que cada comunidad autónoma elige cuándo celebrarlos) y 2 fiestas locales. Sin embargo, de cara al próximo año el puente de diciembre no será festivo para todo el territorio nacional.

¿En qué comunidades es festivo el puente de diciembre de 2024?

En 2024 no disfrutarán de este puente todas las comunidades autónomas. El motivo es que el día 8 de diciembre cae en domingo, por lo que trasladar el festivo al lunes 9, día posterior, será decisión de cada comunidad.

Así, según se ha publicado en el calendario laboral del próximo año, el festivo de la Inmaculada solo se trasladará en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia y Melilla.

¿Qué días que son festivo nacional en diciembre de 2023?

A punto de finalizar el 2023, aún quedan algunos días festivos y puentes que se pueden disfrutar a nivel nacional. Según marca el calendario laboral, algunos días (como el 6 y el 8 de diciembre) son 'no laborables' en toda España. Sin embargo, otros festivos que corresponden a las semanas de Navidad pueden variar en función de cada comunidad autónoma.

Tras días correspondientes al puente de diciembre (6 y 8) que son festivo a nivel nacional, solo queda un día más este año en el que todos los españoles disfrutarán de una jornada no laborable: 25 diciembre.

Después, solo Cataluña tendrá un festivo más a nivel regional: 26 de diciembre, Día de San Esteban. Por tanto, este comunidad autónoma contará con un segundo puente en diciembre, junto al fin de semana y al festivo nacional de Navidad.