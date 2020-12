¿Qué se puede hacer en Navidad? Las restricciones de todas las comunidades

El Gobierno llevaba semanas elaborando el plan para Navidad con el objetivo de no poner el cartel de 'fiestas canceladas', pero también con la mirada puesta en evitar una posible tercera ola en enero, de la que ya han avisado varios expertos (más aún cuando la segunda, parecía estabilizada, pero no neutralizada). Los datos de contagio de los últimos días no invitan al optimismo, por lo que Sanidad ha instado a los ejecutivos regionales a endurecer las medidas, sobre todo en el sentido de la movilidad.

Así, tras la celebración del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del pasado miércoles, las comunidades tienen ahora potestad para endurecer las restricciones. Una de las primeras en hacerlo ha sido la Comunidad Valenciana que ha decretado el cierre perimetral y limitado las reuniones a seis personas. Veamos, a continuación, el plan de cada una de las comunidades.

Galicia

Limitación perimetral de la comunidad: no

no ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: restricciones en varios municipios

restricciones en varios municipios Toque de queda: entre las 23:00 y las 06:00 horas

entre las 23:00 y las 06:00 horas ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas (4 en determinados territorios)



Actualmente la comunidad tiene clasificadas sus restricciones en cuatro niveles (máximo, medio-alto, medio y básico) aplicables desde el 4 de diciembre a los municipios en función del tamaño (de más de 10.000 habitantes o más pequeños) y de la incidencia acumulada en los últimos 14 días.

En toda Galicia se mantiene el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas. En cuanto al límite de personas, la Xunta lo fija en seis personas, sin contar con los menores de 10 años. Sobre la movilidad en Galicia, se mantiene el cierre perimetral de la comunidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, aunque está permitido entrar y salir de la región para el reagrupamiento familiar. Asimismo, todas aquellas personas que viajen a Galicia deberán registrarse en el registro de viajeros.

Asturias

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: sin limitación

sin limitación Toque de queda: entre las 22:00 y las 6:00 horas

entre las 22:00 y las 6:00 horas ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

Asturias mantiene como norma el máximo de seis personas para las reuniones sociales, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre, y los días 1 y 6 de enero que se ampliará esa cifra a un total de 10 personas, con la condición de que pertenezcan como máximo a dos grupos de convivencia.

El toque de queda para estas navidades se ampliará desde las 23:00 horas hasta las 6 de la mañana, excepto en las madrugadas de los días 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, que se ampliará desde la 1:30 hasta las 7 de la mañana.

El cierre perimetral se mantendrá durante las fiestas desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, pero se podrá salir o entrar de la comunidad para visitar a familiares y allegados de forma justificada.

Cantabria

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: sin limitación

sin limitación Toque de queda: entre las 22:00 y las 6:00 horas

entre las 22:00 y las 6:00 horas ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

La región gobernada por Miguel Ángel Revilla continuará con el toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas, a excepción de Nochebuena y Nochevieja que lo ampliará hasta la 1.30 de la madrugada.

En cuanto al máximo de personas que pueden reunirse, la cifra se mantiene en 6 máximo, excepto los días de Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo en el que se amplía la cifra de comensales a 10 máximo, con la recomendación de que se reúnan como máximo dos grupos de convivencia.

Desde del 23 de diciembre hasta el 6 de enero se permitirá entrar en Cantabria a los allegados y salir a los que vayan a otra comunidad.

País Vasco

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: todos los municipios

todos los municipios Toque de queda: entre las 22:00 y las 6:00 horas

entre las 22:00 y las 6:00 horas ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

País Vasco mantiene su limitación perimetral, excepto en las fechas comprendidas entre el 23 y el 26 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, en las que permite la entrada y salida de la comunidad para familiares y personas allegadas, previo justificante.

A partir del 23 de diciembre a las 00.00, se permitirán también los desplazamientos dentro de la comunidad. El toque te queda se mantiene entre las 22.00 y las 6.00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre en los que se retrasa hasta la 01.30 horas de la madrugada. Con respecto a las reuniones sociales, se mantiene el límite en seis personas, con la excepción de los días 24, 25, y 31 de diciembre, y 1 de enero, en las que se podrán juntar hasta 10 personas, con la recomendación de que sean de dos unidades de convivientes como máximo.

Navarra

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: sin limitación

sin limitación Toque de queda: entre las 23:00 y las 6:00 horas

entre las 23:00 y las 6:00 horas ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

Las nuevas normas establecidas en Navarra se aplicarán entre el 17 de diciembre y el 14 de enero. En este periodo, el cierre perimetral se mantiene, pero se levantará entre el 23 y el 26 de diciembre y el 30 y 2 de enero para permitir la entrada y salida de familiares o allegados, previo justificante. La limitación de circulación nocturna se mantiene entre las 23.00 y las 6.00, salvo en las noches del 24 y el 31 de diciembre, donde se aplicará hasta la 1.30 horas.

En cuanto al número de personas permitidas durante las reuniones sociales, se mantiene el máximo de 6, pero se amplía a 10 en los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, siempre y cuando no superen las dos unidades de convivencia.

La Rioja

Limitación perimetral de la comunidad. sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: sin limitación

sin limitación Toque de queda: entre las 23:00 y las 5:00 horas

entre las 23:00 y las 5:00 horas ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

La Rioja mantendrá su cierre perimetral, excepto entre el 23 y 26 de diciembre y el 30 de diciembre y el 2 de enero, para permitir la movilidad de familiares y allegados. El horario de restricción de la movilidad nocturna se mantiene de 23.00 a 5.00, flexibilizándose en los días de Nochebuena y Nochevieja hasta la 1.30 horas.

Sólo podrán reunirse un máximo de 10 personas durante las celebraciones navideñas y, preferiblemente, pertenecientes a un máximo de dos unidades convivientes. En cuanto al toque de queda, La Rioja mantendrá sus limitaciones de circulación nocturna desde las 23.00 hasta las 5.00, salvo los días 24, 25, y 31 de diciembre y 1 de enero, en las que ampliará la horquilla hasta las 01.30 horas.

Cataluña

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: todos los municipios durante los fines de semana

todos los municipios durante los fines de semana Toque de queda: entre las 22:00 y las 6:00 horas

entre las 22:00 y las 6:00 horas ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

Cataluña inició su plan de desescalada en cuatro fases el pasado 23 de noviembre, un plan que compaginará con otro específico diseñado para la Navidad que permitirá, entre otras cosas, que entre el 23 de diciembre y 6 de enero se permita la entrada y salida de la comunidad de familiares y allegados.

Por otro lado, el Govern permitirá las reuniones sociales de hasta 10 personas en las fechas señaladas y el toque de queda lo retrasará hasta la 1.30 horas los días de Nochebuena y Nochevieja; y hasta las 23.00 en la víspera del día de Reyes.

Comunidad Valenciana

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: sin limitación

sin limitación Toque de queda: entre las 23:00 y las 6:00 horas

entre las 23:00 y las 6:00 horas ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

La Comunidad Valenciana mantendrá vigente hasta el 15 de enero su cierre perimetral, y solo podrán acceder los residentes. En cuanto al número de personas que se pueden reunir, la Generalitat fija el máximo en 6 personas, con la excepción de que los días 24, 25, y 31 de diciembre y 1 de enero, se amplía hasta 10 familiares o allegados. El toque de queda se mantiene de 00.00 a 6.00 horas, excepto los días del 24 y 31 de diciembre, que se retrasa hasta la 00:00 horas.

Murcia

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: en todos los municipios de los Alcázares y Torre Pacheco

en todos los municipios de los Alcázares y Torre Pacheco Toque de queda: entre las 23:00 horas y las 6:00

entre las 23:00 horas y las 6:00 ​Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

El plan de Navidad previsto por Murcia mantiene el confinamiento perimetral, pero flexibiliza la entrada y salida de familiares y allegados entre los días 23 de diciembre y 6 de enero.

Si bien actualmente las restricciones prohíben las reuniones de más de seis personas, se permitirán encuentros de máximo 10 personas durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Con respecto al toque de queda, se ampliará de 1.30 a 6.00 de la madrugada en las fechas señaladas, manteniendo el resto de los días el horario de 23.00 a 6.00 horas.

Andalucía

Limitación perimetral de la comunidad: sí, excepción desde el 23 de diciembre al 6 de enero para desplazamientos de familiares/allegados.

sí, excepción desde el 23 de diciembre al 6 de enero para desplazamientos de familiares/allegados. ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: todos los municipios. Excepción: Se permite la movilidad entre el 18 de diciembre y el 10 de enero.

todos los municipios. Excepción: Se permite la movilidad entre el 18 de diciembre y el 10 de enero. Toque de queda: entre las 22:00 y las 7:00 horas. Excepción: entre las 22:00 y las 7:00 horas: desde 12 al 18 de diciembre. Entre las 23:00 y las 06:00: desde el 18 de diciembre al 10 de enero. Entre las 01:30 y las 06:00: noche del 24 al 25 y noche del 31 al 1.



entre las 22:00 y las 7:00 horas. Excepción: entre las 22:00 y las 7:00 horas: desde 12 al 18 de diciembre. Entre las 23:00 y las 06:00: desde el 18 de diciembre al 10 de enero. Entre las 01:30 y las 06:00: noche del 24 al 25 y noche del 31 al 1. Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas; excepción los días 24, 25, 31, 1 y 6 que se sube la cifra hasta la 10.

Tras la aprobación de las nuevas medidas de cara a la Navidad del pasado 11 de diciembre, Andalucía levantará su cierre perimetral provincial desde el 18 de diciembre hasta el 10 de enero.

Por otro lado, entre el 23 de diciembre y 6 de enero, se permitirá la entrada y salida de la comunidad para visitas de familiares y allegados. En cuanto al número de personas permitidas, se mantiene el máximo de 6 personas, excepto los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero en los que se permiten 10 personas. En Nochebuena y Nochevieja el toque de queda se amplía hasta la 1.30.

Extremadura

Limitación perimetral de la comunidad: no

no ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: restricciones en el municipio de Mirandilla

restricciones en el municipio de Mirandilla Toque de queda: entre las 00: y las 6:00 horas

entre las 00: y las 6:00 horas Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas.

Según el plan establecido por Extremadura el 14 de diciembre, la comunidad se cierra perimetralmente del 23 de diciembre al 6 de enero, pero, como el resto de autonomías, permitirá entradas y salidas para reagrupamientos familiares y de allegados.

En cuanto al toque de queda, se mantiene vigente de 00.00 a 6.00, pero se flexibiliza para las noches del 18, 19, 24 y 31 de diciembre, pudiendo regresar al domicilio a la 1.30 de la madrugada.

Asimismo, se permite que, en esas cuatro noches, Navidad y Año Nuevo, se reúnan máximo 10 personas por hogar, siempre y cuando sen de máximo dos unidades convivientes. Para el resto de los días, se mantiene el máximo de personas en 6.

Castilla y León

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: provincia de León y perímetro conjunto de las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia.

provincia de León y perímetro conjunto de las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia. Toque de queda: entre las 22:00 y las 6:00 horas.

entre las 22:00 y las 6:00 horas. Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas (3 personas en el municipio de Burgos).

La Junta de Castilla y León acordó prorrogar hasta el domingo 10 de enero el cierre perimetral de la comunidad, con la excepción de permitir la entrada y salida a familiares y allegados del 23 al 26 de diciembre, del 30 de diciembre al 2 de enero, y el 5 y 6 de enero.

Por otro lado, se mantiene el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00, ampliándose la horquilla de 01.30 a 6.00 de la madrugada, los días 24 y 31 de diciembre. También se ampliará el máximo de 6 personas permitido en las reuniones sociales a 10 en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Castilla-La Mancha

Limitación perimetral de la comunidad: sí

sí ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: sin limitación

sin limitación Toque de queda: entre las 00:00 y las 6:00 horas

entre las 00:00 y las 6:00 horas Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas. Máximo 10 en comidas y cenas navideñas

Tras la aprobación del plan de restricciones para la Navidad de este 15 de diciembre, Castilla-La Mancha levantará el cierre perimetral de su comunidad del 23 de diciembre al 6 de enero para permitir la entrada y salida de familiares y allegados. Como no en otras comunidades, el toque de queda se ampliará hasta la 1.30 de la madrugada las noches del 24 y 31 de diciembre.

Las reuniones sociales estarán limitadas a un máximo de 6 personas, permitiéndose ampliar ese número a 10 -salvo convivientes- en los días 24, 25, y 31 de diciembre y 1 de enero.

Comunidad de Madrid

Limitación perimetral de la comunidad: no

no ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: municipio de Madrid: Distrito de Ciudad Lineal / zona básica de salud La Elipa. Municipio de Alcobendas: zona básica de salud La Moraleja

municipio de Madrid: Distrito de Ciudad Lineal / zona básica de salud La Elipa. Municipio de Alcobendas: zona básica de salud La Moraleja Toque de queda: entre las 00:00 y las 6:00 horas

entre las 00:00 y las 6:00 horas Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional no va a impedir "que los ciudadanos entren o salgan" de la autonomía para visitar a sus familiares ni tampoco cerrará los comercios y la hostelería. De momento, las restricciones de movilidad temporales por zonas básicas de salud seguirán aplicándose. Por lo tanto, las personas residentes en estas áreas no podrán entrar ni salir salvo motivo justificado.

En cuanto al número máximo de personas permitido en reuniones sociales, el Gobierno central mantiene el máximo de 6 personas, excepto los días 24, 25, y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, que se amplía a 10, siempre y cuando se reúnan un máximo de dos grupos de convivientes.

La movilidad nocturna seguirá restringida de 00.00 a 6.00 horas, excepto las noches del 24 y 31 de diciembre, donde le horario se amplía hasta la 1.30 horas de la madrugada.

Canarias

Limitación perimetral de la comunidad: sí (la restricción de entrada no será aplicable a aquellos pasajeros que se sometan al control sanitario consistente en: suscripción de una declaración responsable, control de sintomatología o prueba diagnóstica de Infección Activa con resultado negativo en las 72 horas previas a la llegada y/o aislamiento).

sí (la restricción de entrada no será aplicable a aquellos pasajeros que se sometan al control sanitario consistente en: suscripción de una declaración responsable, control de sintomatología o prueba diagnóstica de Infección Activa con resultado negativo en las 72 horas previas a la llegada y/o aislamiento). ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: sin limitación

Toque de queda: entre las 23:00 a las 06:00 en la Isla de Tenerife

entre las 23:00 a las 06:00 en la Isla de Tenerife Limitación de grupos sociales: máximo 4 personas en Tenerife

El empeoramiento de la situación sanitaria en Canarias, debido al aumento de contagios, ha obligado al gobierno regional a determinar el cierre de la isla de Tenerife, sin afectar al resto de islas que permanecerán abiertas. Del 23 de diciembre al 10 de enero el toque de queda en Canarias será de 01.00 a 06.00, excepto en Tenerife, que será de 23.00 a 06.00 de la madrugada. El toque de queda se modifica, además, en todas las islas (excepto Tenerife) los días de Nochebuena y Nochevieja, ampliándose hasta la 1.30 horas.

En cuanto al número de personas permitidas en las reuniones durante el periodo de Navidad, se establece la cifra máxima en 6, 4 en Tenerife, donde se recomienda evitar los desplazamientos entre los municipios. Por otro lado, todas las personas que viajen a Canarias entre el 18 de diciembre y el 10 de enero, excepto los menores de 6 años, tendrán que presentar un test de Covid-19 con resultado negativo realizado en las 72 horas previas a su llegada.

Islas Baleares

Limitación perimetral de la comunidad: no

no ​Limitación perimetral de otras unidades territoriales: sin limitación

sin limitación Toque de queda: entre las 00:00 y las 6:00 horas (Mallorca entre las 22:00 y las 6:00 horas)

entre las 00:00 y las 6:00 horas (Mallorca entre las 22:00 y las 6:00 horas) Limitación de grupos sociales: máximo 6 personas

Actualmente, Baleares regula las restricciones en las diferentes islas en base a un sistema de cuatro niveles (0-4), que dependen de múltiples indicadores, siendo Mallorca la más afectada. En todas las islas, excepto Mallorca, el retraso del toque de queda hasta la 1.30 se aplicará en los días de Nochebuena y Nochevieja y se permitirá reuniones de hasta 10 personas los días 24, 25, y 31 de diciembre y 1 de enero. En Mallorca, sin embargo, el toque de queda empezará a las 22.00 horas hasta el próximo 28 de diciembre sin excepciones. Las reuniones sociales serán de un máximo de 6 personas.

Por norma general, a partir del 20 de diciembre, todos los viajeros que lleguen a Baleares de otras regiones con una tasa superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días tendrán que presentar una PCR negativa, si el motivo de su viaje es por turismo, o un test de antígenos, si llegan por causa justificada.