¿Quién arrojó la granada al centro de menores de acogida de Hortaleza? 

Los residentes del centro de acogida de menores extranjeros (MENAS) del barrio madrileño de Hortaleza tuvieron que ser desalojados de las instalaciones por el hallazgo de un artefacto explosivo que fue detonado de forma controlada por los Tédax. La hipótesis principal con la que trabaja la policía es que alguien lo lanzara desde el exterior en una bolsa, según señalan a La Información. Pero no sería la única forma en la que una granada de entrenamiento parece haber llegado hasta el campo de fútbol de un centro que hace unos meses saltó a los titulares por la pelea que tuvo lugar dentro entre sus internos y una banda de latinos del barrio. Un joven habría podido entrar en el centro y dejar allí la bolsa antes de huir. Como el centro no dispone de cámaras de seguridad su identificación sería complicada. La polémica ha saltado también al terreno político y son varios los partidos que señalan al extremismo de Vox como culpable del incidente.

Los acontecimientos trascendieron sobre las 09:30 horas, cuando el personal del centro llamó al 091 avisando de un posible artefacto explosivo en el recinto. Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar y acto seguido llamaron a los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax). Se acordonó la zona, desalojó a los menores y posteriormente hicieron explotar la granada, tras lo cual los internos han escuchado un "sonido no muy potente".

No se trata del primer incidente que se vive en el centro, en el que habitan un centenar de menores y en numerosas ocasiones se puede llegar a duplicar el número de ocupantes mientras que el número de educadores, vigilantes de seguridad y demás personal es el previsto para un centro con capacidad oficial de 52 personas. El pasado mes de noviembre se contabilizaron al menos tres agresiones. Una de ellos llevó a los vecinos a la calle cansados de las constantes amenazas que sufrían. Aseguraban que no era cuestión de racismo, sino de que estaban cansados de los robos que sufrían sin tener en cuenta ni la edad. Las mujeres mayores ya evitaban pasar por esa calle y muchos se cruzaban cuando veían venir de lejos a alguno de los jóvenes del centro. Entre sus denuncias, los robos constantes de carteras, tirones de cadenas, amenazas... Tres empleadas del centro aseguraban a La Información que no se trata de todos, pero sí que hay algunos, "la banda del pegamento", quienes generan más problemas.

En el último incidente, un grupo de latinos a los que los Menas habían robado se acercaron hasta el centro para emprenderla a golpes con los jóvenes que allí residían. Desde ese encontronazo la Policía Nacional y la Municipal reforzaron su presencia en la zona. El pasado 17 de noviembre un centenar de personas se concentró frente a estas instalaciones para pedir más seguridad en el barrio y que la Comunidad de Madrid diese soluciones, convocados por el colectivo de vecinos "Hortaleza se defiende", en la que también participó el grupo neonazi Hogar Social. El mismo día, un millar de personas, convocados por la Asamblea antirracista de Madrid, se manifestaron entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol para denunciar el racismo "estructural e institucional histórico" al que se suma "el discurso de odio de Vox".

Y precisamente a Vox han señalado el resto de partidos tras lo sucedido. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, achacaba a los discursos "de odio y de intolerancia" incidentes como el ocurrido en el centro. Y se ha referido a las intervenciones de muchas personas "que lanzan manifestaciones verbales creyendo que son inanes y no tienen efectos", pero que son llamadas "a la xenofobia y a la discriminación". Más directos han sido desde Ciudadanos. La formación naranja tachó de "muy grave" lo sucedido y tildaron de "irresponsable" a Vox por seguir "bloqueando la puesta en marcha de un pacto regional por los menores extranjeros no acompañados". Desde el partido presidido por Santiago Abascal tacharon de "vergonzoso" que algunos partidos les culpen de los hechos.