"No me jodas, Rafa": el linier de la polémica que quema su casa en directo

"Uf, qué momento", decía Rafa Guerrero, el exárbitro asistente de la polémica 'Rafa no me jodas'. Su última intervención en directo en 'El Chiringuito' acabó en drama y pudo llegar a ser una tragedia después de que echara combustible en la chimenea de su salón y acabaran prendiéndose fuego partes de la alfombra, mesas, sillón...

Pálido minutos después de lo sucedido volvió a entrar en directo para relatar el accidente que había sufrido. El colaborador del programa de Mega no echó el combustible con cuidado en la chimenea que se ve a sus espaldas, sino desde la misma garrafa, lo que provocó una pequeña explosión llegando el fuego a varias partes del salón. Explica que lo hizo así porque "en la garrafa ya quedaba poco". Y menos mal porque en las imágenes se ve como la garrafa es la que sale también ardiendo. De tener más combustible hubiera sido mayor la tragedia.

😱 ¡PUDO ACABAR en TRAGEDIA! 😱



🔥La CASA de @LaLigaDeRafa, a punto de SALIR ARDIENDO en DIRECTO por encender una chimenea. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/WPTTDv5d11 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 11, 2021

El resto de colaboradores y presentador del programa no dan crédito a lo que están viendo. Al principio bromean con su regreso hasta que Rafa Guerrero les cuenta lo que había sucedido y empieza a mostrar imágenes de los objetos que se han quemado. Menos mal que el colaborador reaccionó a tiempo y "lo he apagado a palazos", mostrando la herramienta que "me ha salvado la vida", sigue relatando. Rafa declara que "no lo he pasado nada bien porque se me iba de las manos porque había dos o tres fuegos diferentes". Tenía focos y "no sabía donde atender".