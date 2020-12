Rafael Amargo, a los agentes de la celda: "Cuando hablo, actuáis como corderos"

El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo insultó el jueves por la noche a los encargados de su custodia en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla, a quienes dirigió frases como esta: "Cuando este hombre habla, os bajáis los pantalones y actuáis como corderos". Amargo se mostró muy excitado y nervioso en esas dependencias, según han indicado a Efe fuentes próximas a los agentes, que han indicado que el bailarín golpeó en reiteradas ocasiones la puerta de la celda.

Y lo hizo poco ante de salir a la calle después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid acordara ponerle en libertad, así como a su mujer y otros dos detenidos en la tarde noche del pasado martes por integrar supuestamente una red de tráfico de sustancias ilegales. Los encargados de la vigilancia de los calabozos le preguntaron a qué se debía su actitud y por qué golpeaba la puerta, a lo que Amargo respondió: "Eres el hijo del diablo, me estás maltratando. Sois unos torturadores".

Dado su estado, los vigilantes avisaron a la Guardia Civil, porque el detenido no quería entrar en la celda después de haber salido a otra para ir la baño. A los guardias civiles se dirigió el coreógrafo para decirles: "Cuando este hombre habla, os bajáis los pantalones y actuáis como corderos". Finalmente, los agentes tuvieron que hacer uso de la fuerza proporcionada para que Amargo entrara en la celda, según las fuentes consultadas.

El bailarín, tras salir de prisión, ha calificado de "espectáculo innecesario" los dos días que ha estado detenido por su presunta implicación en una organización dedicada al tráfico de drogas y ha ironizado que "Pablo Escobar había uno". El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha acordado esta jueves por la noche la puesta en libertad de Rafael Amargo, de su mujer y de las otras dos personas detenidas junto a él en la tarde noche del pasado martes por integrar supuestamente una red de tráfico de sustancias ilegales, han informado fuentes jurídicas.

Pasadas las once de la noche, Amargo salía de los calabozos de Plaza Castilla exultante ante los medios de comunicación, dando palmas y un abrazo a su abogado, Cándido Conde-Pumpido. "Si que se me ve muy animado y tengo que estar mañana en el estreno de mi obra", ha señalado en referencia al estreno previsto para este jueves de 'Yerma', que finalmente se producirá este viernes. Amargo ha defendido que "no hay nada" en su casa y que si llega a "organizar una campaña de marketing tan grande para su obra de teatro" no le sale mejor.

No obstante, ha advertido que no se va a "quedar quieto" ya que "Pablo Escobar había uno" y las acusaciones de pertenecer a una organización criminales le sirven para "escribir una serie de televisión". "Lo que hacen es dañar al artista pero me va a servir para escribir. En mi casa no había nada, había mucha alegría es un lugar donde han pasado muchos artistas", ha añadido. Para Amargo "uno puede decir lo que le de la gana" sin y ha considerado que es de "poca vergüenza y poca humanidad" lo que le ha sucedido dos días antes de un estreno.