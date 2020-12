Rafa Nadal se sincera con Pablo Motos: "Soy de lágrima fácil, lloro muchísimo"

'El Hormiguero' concluía la semana con la visita de Rafa Nadal. El tenista se mostraba "muy feliz" de estar en el plató de Pablo Motos. Era inevitable sacar a relucir el tema de la pandemia. Como aseguraba el deportista, "cada tres días nos vamos controlando con PCR". Nadal se mostraba satisfecho por los resultados que ha obtenido en su carrera, en especial por el último campeonato de Roland Garros: "Cuando van pasando los años, las valoras las cosas que te van sucediendo".

A sus 34 años, Rafa Nadal asegura que, cuando tenía 26 años, no se imaginaba que iba a estar donde está. "Todos estos años son un regalo. Valoro mucho más las cosas que me están pasando y disfruto mi carrera de manera diferente", confesaba. El deportista, según contaba, incluso disfruta más de los entrenamientos. Afronta su carrera de manera optimista, tanto que incluso afirmaba que nunca ha pensado en dejarlo. "Parar un tiempo, sí, pero no dejarlo. Cuando los resultados van siendo positivos es más fácil no pensarlo", explicaba.

Nadal reflexionaba así sobre su carrera: "Es cierto que he tenido la suerte de que en estos años los resultados han sido positivos tras las lesiones". Ante esta respuesta, Motos asentía: "Estás mejor que nunca". El deportista también aprovechaba la entrevista para hablar de la academia que dirige en su tierra, Manacor, donde tiene un museo y una academia. "La abrimos hace tres años y medio, es un centro deportivo que tiene diferentes cosas. También tenemos una residencia donde cualquier persona puede venir. Tenemos cerca de 140 niños de más de 40 países diferentes", explicaba.

Nadal recordaba su infancia con buen sabor de boca: "Era diferente, ya me hubiera gustado tener una academia. Tuve la suerte de tener a mi tío (Toni Nadal) y a mi familia detrás. Me hacían de taxista prácticamente todos los días. Con la ayuda de todos salí adelante". Motos le preguntaba al invitado por un consejo para un niño que quisiera seguir sus pasos. "Lo primero, que se divierta. Es importante que se esfuerce para mejorar, pero que se divierta. Tienes que ser un profesional cuando entrenas, pero se tiene que divertir. Uno no puede pretender ser un profesional desde los ocho años, tienes que tener la vida de un niño", respondía.

Quizás, una de sus facetas más desconocidas es la de empresario. Rafa Nadal es propietario, junto a Pau Gasol y Enrique Iglesias, de un restaurante en Madrid. "Cada uno vive en su mundo y es complicado reunirnos. Lo tenemos desde hace varios años y es un punto de encuentro", confesaba el deportista. Además, también desvelaba algunos de sus secretos más personales: “Me gustan las fiestas y bebo alcohol". Sobre su personalidad, se sinceraba: "Soy de lágrima fácil, lloro muchísimo. Lloré como un bebé con 'Titanic' o con 'El rey león'". Para concluir, Motos le hacía la siguiente pregunta: "Si pudieras cambiar algo de España, ¿qué cambiarías?". Tras unos segundos, Nadal respondía: "No lo puedo decir". Motos se reía, dejando en el aire la idea de que se refería al Gobierno, y replicaba: "Está todo dicho".