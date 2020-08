Hace semanas que los españoles siguen la pista de los estragos del virus. Cada mañana, las autoridades giran la vista, de una punta a otra del país. Cataluña, Galicia, País Vasco, Murcia, Castilla y León... ninguna se libra del rebrote, pero es Aragón la que ahora concentra más miradas. "No nos lo esperábamos tan pronto", asegura Manuel Muñoz, vicesecretario general de CESM Aragón y médico de Urgencias del Hospital San Jorge (Huesca). Pese a que la suya no es una de las peores provincias, ya nadie entra o sale de su hospital sin someterse a la famosa PCR, "tengan o no síntomas de Covid". En abril y mayo, solo se veía la punta del iceberg, ahora el mapeo de nuevos casos es exhaustivo. Pese al rastreo, los sanitarios no se sienten tranquilos. Los contagiados están empezando a copar las habitaciones... y los médicos ya no cuentan con todas las armas de contención.

Con 329 nuevos positivos del miércoles al jueves, según las cifras del ministerio (393 si se consulta el conteo de la comunidad) el virus no cede dentro de las fronteras aragonesas. Una mirada a la última semana eleva la alerta: la comunidad acumula 4.119 casos en siete días. No solo son las cifras, son los recuerdos que traen consigo. "Se nos está juntando todo", admite Muñoz, "El desgaste de la primera oleada, el no tener las plantillas al 100%, -entre vacaciones y bajas-, y la vuelta de unos pacientes que acuden a los centros por otros motivos distintos al virus y que, durante el pico de la curva, se quedaban en casa". La vuelta de los pacientes a las salas de espera no es la única piedra con la que los sanitarios han tenido que cargar desde la llegada de la nueva normalidad.

"Los casos crecen exponencialmente, y los ingresos también, aunque en nuestro hospital aún no estamos en un escenario de saturación". Pese a todo, la plantilla del San Jorge no baja la guardia y mira de reojo a los compañeros de Zaragoza. De los 393 positivos que notificó ayer el departamento de Sanidad regional, Teruel acumuló 18 y Huesca -donde trabaja Muñoz- informó de 47. Los 327 restantes se concentraron en el área zaragozana.

Fuentes del hospital Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en la capital aragonesa, aseguran que la presión vuelve a dominar las plantillas: "Desde luego no se esperaba este repunte tan pronto. Los casos e ingresos se están incrementando a gran velocidad... y ya sabemos que esto derivará en una mayor carga asistencial". Como en aquellos días donde el país remaba para doblegar la curva, la 'hoja de ruta' ha vuelto a ser diferente cada día. "El número de plantas que tienen otra vez pacientes Covid va cambiando según las necesidades, tanto de casos positivos como sospechosos". El virus vuelve a marcar el ritmo, aunque ya no domina el timón.

En los días más oscuros, la asistencia quedó prácticamente congelada. Todos los esfuerzos se volcaron en contener y tratar la Covid. Pese a caminar a ciegas, en esos primeros meses, los sanitarios contaron con un muro de contención que la nueva normalidad dinamitó. "Cuando teníamos estas cifras, en marzo y en abril, teníamos herramienta del confinamiento". No hay escudo más eficaz para cortarle el paso al virus, aunque Muñoz insiste en que no tiene por qué ser la única opción.

Todas las voces apuntaban a septiembre, pero el virus ha vuelto a desbaratar todas las previsiones y la nueva ola ha llegado antes de la hora. "La evolución de la pandemia nos ha permitido confirmar que el virus no es estacional, como se barajó en su momento". La tasa de incidencia en la región bajó ligeramente este jueves, con 532.79 positivos por cada 100.000 habitantes. Aún así es elevada. La Covid ha venido para quedarse. "No creo que confinar tenga que ser la primera medida, sus efectos son muy graves y deben tenerse en cuenta, por eso hay que incidir en la responsabilidad individual".

¿Por qué hay tantos hospitalizados en Aragón?

Las camas COVID-19 se han multiplicado en la comunidad en cuestión de días. A fecha de este jueves, los 'corona' ocupaban 407 camas en Zaragoza, 47 en Huesca y 43 en Teruel. Hace unos días, el presidente autonómico, Javier Lambán, lanzó un mensaje tranquilizador e insistió en que aún había margen suficiente. "Estamos intentando contener que no se llegue a esa saturación del sistema", afirma Muñoz. El especialista explica que, en estos momentos, se está hospitalizando a pacientes con cuadros clínicos más leves que durante el pico. El desahogo de los centros lo permite, aunque las plantillas saben del poder de la enfermedad para dinamitar los cálculos.

"Se realizan muchas PCR que puede ser el que el alza de casos este ahí, pero, así como había mucho asintomático, también se está ingresando bastante más que hace unas semans", aseguran desde el hospital zaragozano. En sus plantas había ayer 147 pacientes Covid. "Se está ingresando a pacientes más leves para prevenir que su estado empeore, pero también hay pacientes muy graves", zanja Muñoz. En la provincia zaragozana, al inicio de esta semana quedaban disponibles entre un 48 y un 50% de las camas UCI. Menos de un 40% de las de hospitalización.

En los últimos siete días se ha diagnosticado por COVID-19 a 346 sanitarios en toda España. Más de un tercio se contagiaron en Aragón (129). "Que los casos que ingresan sean más leves que en abril no significa que los profesionales estemos tranquilos", insiste Muñoz. Los aragoneses, como muchos de los españoles que viven lejos de la costa, salen en estampida cuando el calor aprieta. Este año, el miedo al rebrote y el aguijón de la crisis económica, ha retenido a muchos aragoneses, lo que ha incrementado la carga asistencial. "Estamos cogiendo vacaciones por goteo y siempre abiertos a volver si se nos necesita". El virus ha sido más rápido que los refuerzos.