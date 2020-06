Lo que empezó como un goteo ya es cascada. Los nuevos 'puntos calientes' en España alimentan la amenaza de un rebrote masivo en otoño, aunque no en todos los territorios los contagios crecen al mismo ritmo. La Covid sigue golpeando, más sin pausa que sin prisa, en la primera semana de la nueva normalidad, cuando los brotes ya salpican todo el territorio nacional, de Lleida a Málaga y de Huesca a Valladolid. Todas las autoridades sanitarias regionales, sin excepción, insisten en que esa decena de focos están "controlados", a base de una potente red de rastreo y una igualmente efectiva estrategia de confinamiento selectivo.

El balance oficial que ha publicado el Ministerio de Sanidad este miércoles, daba cuenta de ese mapa punteado de brotes que ya anticipaban las cifras oficiales de las CCAA. Los casos diarios diagnosticados por PCR en las últimas 24 horas ascienden a 196. El aumento es notable: el miércoles fueron 108 y el martes 125. De estas cifras no se deduce que exista transmisión comunitaria, de hecho, el rastreo de contactos de los nuevos afectados registra de forma continua la evolución del virus en el país. Lo cortés no quita lo valiente: la guardia sigue alta en la nueva normalidad.

Aunque esa eclosión de focos se ha extendido por toda España, no todos los brotes tienen la misma dimensión. Este miércoles 24 de junio, la revisión de los contagios diarios aclaraba el escenario. Madrid, con 50 casos, ha sido la peor parada, seguida de cerca por Aragón, que ha sumado 49. La lista continuaba: Cataluña (28), Andalucía (19), Castilla y León (13) y Navarra (11). Tras estas CCAA, ningún otro territorio ha rozado la decena de infectados: Canarias y Extremadura (6), País Vasco (4), Valencia y Galicia (3), Cantabria (2), Ceuta y Murcia (1). Cinco regiones no han informado de nuevos contagios: Asturias, Baleares, Melilla y La Rioja. El balance oficial ha dejado a Castilla-La Mancha fuera de la última revisión y así lo avisaba uno de los asteriscos del informe oficial: "No ha podido cargar los datos actualizados por problemas técnicos".

Un centenar de confinados en Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que es "técnicamente imposible que no existan contagios" cuando hay movilidad en toda España y a nivel internacional. Las autoridades sanitarias andaluzas se han mostrado moderadas al valorar los tres focos localizados en los últimos días en Granada, Algeciras (Cádiz) y Málaga, con cerca de cien personas aisladas. "Se ha localizado de manera rápida a las personas que tenían el virus, se ha hecho PCR a todos y por tanto se ha detectado quien ha dado positivo y quien no", ha explicado Moreno. El último foco localizado en la comunidad ha sido, precisamente, el de Málaga, detectado en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, ha insistido en que han estado "a la altura" y han sabido "detectar y calibrar el problema" en las comarcas colindantes con Lérida afectadas por la Covid-19. El espíritu de contención no acaba ahí. El presidente aragonés, Javier Lambán, ha incidido en que se va a seguir actuando "con contundencia".

La consejera de Sanidad aragonesa, Sira Repollés, ha dado por "controlada" la situación en las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio (Huesca) y en la zaragozana de Bajo Aragón-Caspe, en las que se decidió aplicar las reglas de la fase 2 de la desescalada tras un brote originado en el pequeño municipio oscense de Zaidín, ligado a trabajadores inmigrantes de empresas hortifrutícolas. El brote se encuentra "en fase ascendente, pero estable", ha zanjado tras visitar los centros de salud de la zona afectada y después negar que los contagios estén relacionados con una fiesta de los trabajadores.

La atención catalana, en los centros de mayores

El departamento de Salud catalán ya informó este martes del aislamiento de 42 personas en el Hotel Rambla de Lleida, la mayoría de ellos temporeros, con siete positivos; y de 24 contagios también entre temporeros en la granja escuela La Manreana de Juneda, 2 de ellos confinados en un albergue. La infección en los centros de mayores también sigue atrayendo la mirada de las autoridades, como el brote registrados en la residencia privada Castrillón de Lleida, donde ayer se contabilizaban 13 residentes y cinco trabajadores con resultado positivo en la prueba de la Covid-19.

Extremadura y Euskadi apuntan a las relaciones familiares

En Extremadura, la alcaldesa de Navalmoral de la Mata (Cáceres), Raquel Medina, ha llamado también a la tranquilidad a la población ante los 16 casos positivos de la Covid detectados, en un "agrupamiento de convivientes", todos ellos con síntomas leves y que permanecen aislados en dos domicilios.

En el País Vasco, controlados los brotes de los hospitales de Txagorritxu (Vitoria) y Basurto (Bilbao) y en la residencia de la congregación de las Siervas de Jesús de la capital vizcaína, el Departamento de Salud ha informado este miércoles de un nuevo caso en el foco localizado en la localidad guipuzcoana de Orio. Según fuentes de ese departamento, el brote surgió en un contexto de relaciones familiares y sociales y ya hay nueve personas contagiadas.

Los casos importados en Galicia y Murcia

Entre los brotes de origen importado están los de Galicia -se atribuye su inicio a una persona que regresó a la comunidad desde Brasil- y Murcia -vinculado a tres ciudadanos bolivianos residentes en la Región que aterrizaron en Barajas el 3 de julio.

Los positivos en este último foco, situado en Cartagena y Murcia, ascienden ya a 19, dos más que ayer martes, según el último parte de las autoridades sanitarias. Están sometidos a seguimiento al igual que los 60 contactos estrechos localizados, que se encuentran en cuarentena. En Galicia, mientras tanto, se ha investigado ya a un centenar de personas en el brote localizado en la comarca del Barbanza, con nueve positivos en Ribeira y A Pobra en aislamiento domiciliario.