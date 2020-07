Los rebrotes se desbordan: mascarilla obligatoria y riesgo de colapso en Lleida

Crecen los positivos y Cataluña hace obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos a partir del jueves. La Conselleria de Salud de la Generalitat ha confirmado este miércoles, con datos cerrados el martes, 40 casos nuevos de coronavirus en la provincia de Lleida: cinco en la región sanitaria del Alt Pirineu i Aran y 35 en la región sanitaria de Lleida, de los que 33 son de la comarca del Segrià, confinada perimetralmente desde el sábado. Y, a su vez, el gerente del Institut Català de la Salut en Lleida, Ramon Sentís, ha asegurado este miércoles que el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida puede "saturarse" en unos días por los contagios de coronavirus si no cuentan con más personal y si no hay circuitos de derivación de los pacientes.

Sentís ha explicado que el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida tiene tres plantas para pacientes de Covid-19 con 75 camas en total, una llena, la segunda al 55% y una tercera libre, en la que falta personal. "No estamos en estado de saturación, pero puede llegar en los próximos días, si no se producen estas dos conjunciones: más personal y circuitos de derivación de los pacientes", ha advertido. "Hay que empezar a implementar circuitos de derivación de pacientes que de manera primaria ya no lleguen al hospital o que estén y puedan trasladarse a otros centros del territorio. Se está trabajando. En 24 horas tendría que estar activados algunos de ellos", ha añadido.

Sentís ha asegurado que se necesitan 20 facultativos de varias especialidades y 50 enfermeras para cubrir varios turnos y que auxiliares y celadores hay disponibles en el territorio. Según sus datos, en los dos hospitales públicos -el Arnau y el Santa Maria- y en los tres privados hay 69 personas hospitalizadas, 9 en las UCIS de los centros públicos. Ha señalado que las clínicas privadas "ya están llenas" y que se estudian traslados a hospitales de Manresa, Igualada, Reus, Tarragona y alguno del área metropolitana de Barcelona para atención de críticos.

Por su parte, la gerente de las regiones sanitarias de Lleida y Alt Pirineu y Aran, Divina Farreny, ha agradecido la disposición de 250 voluntarios a la llamada de sanitarios que hizo Salud, pero ha señalado que lo que necesitan en el hospital Arnau y en el Santa Maria son personas "expertas en críticos y semicríticos", y ha precisado que muchos de los voluntarios no tienen esa formación. Farreny ha subrayado que la transmisión del virus es alta, comunitaria, y ha advertido que confinamiento perimetral no es suficiente si no se interioriza el cumplimiento de las medidas de prevención: mantener distancia es metro y medio y reducir interacciones sociales y movilidad, lavado de manos y mascarilla.

La gerente ha insistido en que en los próximos días los casos seguirán aumentando: "Las medidas no tendrán efecto inmediato, necesitamos tiempo". También ha explicado que se han sumado 15 personas más a las 9 del equipo de vigilancia epidemiológica, dedicado a encuestas y comunicación de contactos relacionados con casos y ha señalado que es necesario incorporar a "personas que hagan el rastreo a pie de calle, que se acerquen a los municipios".

Otros 23 positivos elevan a 144 los casos activos en A Mariña



Y en Galicia también crecen los nuevos casos. El número de infectados en el brote de Covid-19 detectado desde el pasado 23 de junio en A Mariña lucense, y que ha llevado a confinar desde este lunes este distrito sanitario con 14 municipios, ha aumentado a 144 casos activos, tras confirmarse otros 23 positivos. Del total, diez personas están curadas. Así lo ha informado este miércoles el Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte. Los nuevos positivos elevan a 154 el número de casos detectados por la Plataforma de Vixilancia e Control Epidemiolóxica y por los servicios de Medicina Preventiva y Saúde Pública. Del total, diez personas están curadas y ya han recibido el alta.

El primer caso de infección por Covid-19 de este brote se detectó en la tarde del martes 23 de junio en el municipio de Xove. A partir de esa confirmación inicial se hizo un rastreo y se analizaron todos los contactos de las personas que se han visto afectadas. Por parte del área sanitaria se ha destacado que la jornada de este martes ha sido una de las que "más PCR vinculadas al brote se realizaron, con un total de 283 pruebas", que confirmaron "la existencia de 23 personas positivas en Covid-19 en el sendo del brote de A Mariña".

Las mismas fuentes sanitarias han incidido en que "todos estos positivos están relacionados con el brote", lo que, añaden, "permite garantizar la trazabilidad de los casos y seguir en la misma estrategia de búsqueda activa de contactos y realización de todas las pruebas necesarias de forma precoz para cortar cuanto antes la transmisión". Por parte del área sanitaria de Lugo recuerdan que desde la detección del primer positivo se activó "de forma inmediata el protocolo de seguimiento y se realizaron las pruebas PCR a todos los contactos estrechos de las personas que dieron positivo", actuaciones que "se siguen desarrollando en estos momentos", porque la Consellería de Sanidade y el Sergas "siguen investigando y rastrean

48 positivos en Ordizia

Y, como en Cataluña, el Gobierno vasco ha decretado el uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios públicos de Ordizia, incluidas las calles y zonas exteriores, ante el foco de coronavirus detectado en esta localidad guipuzcoana, por el que se han registrado 48 contagios hasta la fecha. El establecimiento de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que hasta ahora solo era obligatoria en espacios cerrados y cuando no se garantizara el espacio mínimo de seguridad de un metro y medio, se limita en estos momentos al municipio de Ordizia, aunque la consejera de Salud, Nekane Murga, no ha descartado que pueda extenderse a otras localidades si se considera necesario.

Esta medida se añade a las restricciones establecidas para los establecimientos de hostelería de la localidad, que a partir de ahora no podrán superar el 50% de su aforo en el interior del local y en los que no se podrá consumir en barra.