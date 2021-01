Récord de contagios por coronavirus en Murcia en un solo día: 765 casos nuevos

La Región de Murcia registró este lunes 765 nuevos contagios de coronavirus en una jornada, un récord en la autonomía. También se contaron dos fallecidos en Lorca y Cartagena, de 76 y 84 años, y 25 ingresos hospitalarios, ocho de ellos en UCI, según ha dado a conocer el portavoz del comité Covid regional, Jaime Pérez, en rueda de prensa.

La cifra de contagios se ha incrementado en 508 respecto al día anterior y 485 personas han pasado a aislamiento domiciliario en un día. A 253 personas se les ha dado el alta en la cuarentena, y la tasa de positividad ha sido del 16,57%, la más alta de los últimos meses.

En cuanto a la vacunación, se espera alcanzar este martes la cifra total de 5.839 personas, lo que supone el 46% de las dosis recibidas (12.675) y el 47% de los pacientes de la fase 1 que asciende a 12.400 personas entre ancianos, discapacitados y personal sanitario y sociosanitario de esos centros.

Al preguntársele por el desfase de datos de vacunación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades, Pérez las ha atribuido a que no se lograron cargar los datos reales y al final la información fue parcial, ya que en el caso de Murcia no eran 445 sino 5.000 las personas que este lunes estaban vacunadas. Respecto al ritmo de vacunación, ha señalado que si el día 29 llegaron las 12.600 primeras dosis, en solo ocho días se habrá concluido con el grupo más prioritario, el de residencias, donde ha reconocido que no ha sido fácil vacunar por las fechas navideñas.