Ana Obregón publica una nueva foto con su hijo: "Las lágrimas eran de felicidad"

Este 2020 ha sido, sin duda, el peor año de Ana Obregón. La actriz y presentadora tuvo que dar el último adiós a su hijo Aless en el mes de mayo, y desde entonces Ana Obregón ha compartido numerosas fotografías para recordar a su único hijo donde ha mostrado su dolor causado por el fallecimiento de Aless.

En esta ocasión, la actriz ha compartido uno de los recuerdos más felices que vivió junto a Aless: su graduación en Miami. Obregón ha publicado una fotografia donde se puede ver a ambos sonriendo, acompañada de un texto que empieza: "Tal día como hoy hace 7 años en Miami a punto de graduarte de tus dos carreras".

El joven se matriculó en la prestigiosa Universidad de Duke, en EEUU, donde estudió Filosofía y Ciencias Políticas. En ese momento, Obregón recuerda que reían con ilusión ante el brillante futuro de su hijo. Sin embargo, la actriz no ha podido contener la tristeza que aún perdura en su corazón: "Cuando las lágrimas no eran rojas sino de felicidad. Cuando no podía ni imaginar que llegaría un maldito momento en que mi único esbozo de sonrisa es saber que cada día que pasa es un día menos para estar juntos" añade.