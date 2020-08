Reputan hasta 1.690 los nuevos casos... a la espera de los datos de Madrid

Los brotes no ceden y los contagios se mantienen por encima del millar. Este miércoles el Ministerio de Sanidad ha confirmado 1.690 nuevos casos en las últimas 24 horas, 306 en Aragón y 268 en País Vasco, las dos comunidades que encabezan la lista de hoy. Este balance no incluye la última actualización de la Comunidad de Madrid, que no ha trasladado sus cifras al Ministerio por "problemas técnicos". Además, País Vasco ha "depurado sus datos" y eliminado duplicados, según detalla el balance oficial.

Respecto a los datos de ayer, Sanidad ha añadido 3.172 contagios al cómputo total, que ya se eleva hasta los 329.784 casos desde el inicio de la pandemia. Respecto a las muertes, el departamento que dirige Salvador Illa ha notificado de 65 fallecimientos en la última semana y la cifra total se sitúa en los 28.579 tras la depuración de Euskadi. Aunque no ha podido volcar su información, Madrid ha informado de 654 nuevos caos confirmados por PCR en el último día, casi el doble de los 324 notificados el martes, además de cuatro fallecimientos, cifra que permanece igual.

Y respecto a las hospitalizaciones, Aragón se sitúa en primer lugar con 225 ingresos en una semana y ya nota cierta presión sobre su sistema asistencial. En Zaragoza las autoridades han comenzado a visitar domicilios en las zonas más afectadas por el virus para reforzar el aislamiento de los positivos. Un equipo de doce personas serán los encargados de valorar si se cumplen las medidas de aislamiento en las viviendas del Barrio de las Delicias con el objetivo de informar y poner las condiciones adecuadas para evitar nuevos casos. Para llevar a cabo esta tarea, se cuenta con seis trabajadores sociales, además de voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento y de Cruz Roja, y de la colaboración de las entidades vecinales.

En un primer momento y dados los datos epidemiológicos de la ciudad, estos equipos iniciarán su actividad en el barrio de Delicias, si bien se irán incorporando a otros barrios en función de las necesidades que se vayan detectando en otras áreas sanitarias de la ciudad a medida que avance la pandemia. Con estas visitas se reforzarán las recomendaciones sanitarias y se identificarán los problemas que impiden el aislamiento de los afectados dentro del domicilio "de tal forma que se les pueda poner solución, por ejemplo, ofreciendo un alojamiento alternativo", han detallado desde la Consejería de Sanidad.

Además, en la capital aragonesa el Ejército ya ha comenzado a instalar la carpa de emergencia en el aparcamiento del Hospital Clínico Universitario en caso de que los centros sanitarios colapsen y sea necesario atender a personas positivas de Covid-19 en la instalación. Sin embargo, el gerente del hospital, José Ignacio Barrasa, ha manifestado que el centro "no está en una situación de colapso, sino de presión y atención" tanto a pacientes con el virus o sospecha de la misma, como por otro tipo de patologías. Barrasa ha recalcado que de momento se trata de una medida "preventiva", "anticipatoria" y que podría darse el caso de no ser necesario su uso.

Y Galicia sigue a Cataluña. La Xunta se plantea prohibir fumar mientras se camina en la calle o se está en espacios públicos en los que no se garantiza la distancia de seguridad debido a que el humo del tabaco es considerado "un factor de difusión del virus. "Los miembros del comité en materia de prevención de la Covid-19 coinciden en que fumar sin limitación en una terraza con personas próximas o en zonas sin distancia es un riesgo alto de infección", ha dicho Núñez Feijóo, que apuesta por "prohibir fumar en las calles o en lugares públicos en los que la distancia no es posible", así como "cuando se esté en tránsito o en movimiento".

Por ello, en la orden que se publicara en el Diario Oficial de Galicia en la tarde de este miércoles, se incluirá una medida de este tipo, que se concretará tras las consultas pertinentes y que afectará a toda Galicia a partir de la medianoche. a Xunta no considera necesario, "por el momento", establecer "medidas de control de la movilidad" en el área de A Coruña, afectada por un brote de COVID-19 y que registra este miércoles más de 460 casos activos, aunque sí ha decidido incrementar las restricciones en la zona y hacer "un cribado preventivo" de PCR "aleatorias" entre distintos colectivos y, en especial, entre menores de 40 años.