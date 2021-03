Un año sin Covid en la residencia: así plantan cara al virus en San Jerónima

Tras un año de lucha, de restricciones por la Covid-19, la Residencia San Jerónima ha aguantado durante todos estos meses libre de la Covid-19. Son los 70 residentes y trabajadores del centro que este martes rememoran la decisión que ha llevado a esta residencia a evitar la propagación del virus, la cual la tomaron hace justo 365 días de encerrarse en el edificio con 15 trabajadores para evitar la entrada de la Covid-19. Fue un compromiso de residentes, familias y trabajadores del centro, entre ellos su director, David Cabrero, que blindó así a la residencia en un momento en el que el avance de los contagios del entonces muy desconocido coronavirus se cebaba sobre todo en las personas de más edad, impulsado también por la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI).

El encierro, que evitaba la rotación del personal y la entrada de visitantes, se planteó por 15 días pero finalmente fueron 35 las jornadas en las que en San Jerónimo no se abrieron las puertas, una convivencia que además fortaleció los lazos del personal y de los internos, que continuaron con actividades y rutinas, rotas cada día a las 20:00 horas con el aplauso al personal de servicios esenciales y con el canto de la canción "Resistiré", a la que se sumaban los vecinos de edificios colindantes desde sus propios confinamientos.

Un año después, David Cabrero, reconoce a Efe con satisfacción y humor que "hemos resistido", como planteaban en la canción, así que es un "objetivo cumplido porque un año después seguimos libres de covid, aunque con mucho esfuerzo", dice quien recuerda aquello como "momentos bonitos dentro de la dureza de la situación". "Hoy volveríamos a hacerlo en la misma situación, sin duda, porque el resultado ha sido positivo, aunque ahora tenemos información y EPI. Entonces estábamos vendidos, sólo sabíamos que la gente se estaba muriendo y no conocíamos muy bien por qué, aunque sí que los contactos eran perjudiciales", plantea.

"Lo más positivo fue ver la satisfacción con que las personas residentes lo vivieron, sentirse acompañados porque no podían estar con su familia, y ese mes para ellos fue bonito porque lo transmitían muchas veces así. Creo que se les hicieron más duros los meses posteriores confinados", cuando no podían ser visitados pero la residencia tenía sus turnos habituales de trabajadores. En cuanto a la vivencia de los propios trabajadores Cabrero reconoce que fue "enriquecedor" convivir de aquella manera, porque aunque trabajaban igualmente por turnos, las horas de descanso convivían en una situación que "daba más margen a conversaciones y reflexiones conjuntas" a las que de otra manera el día a día no da pie.

Además, los trabajadores, que ya tenían una buena relación entre ellos en aquel momento, "crecimos y salimos de aquello como un equipo más cohesionado y unido", asegura Cabrero, que explica que hoy el 100% de los residentes están vacunados, al igual que la mayoría de la plantilla, y "vamos mejorando y viendo la luz". La experiencia propicia también una reflexión para este director de una residencia de mayores, quien vio cómo el 40% de los fallecidos en España durante la pandemia fueron en este tipo de centros, por lo que considera que "en el sector debemos hacer una reflexión sobre hacia dónde debemos ir, hacia qué cuidados debemos dar en las residencias".