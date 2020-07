Al menos un 7% de los ancianos en las residencias han muerto desde abril

El Ministerio de Sanidad ha revelado este martes un nuevo dato que acota la tragedia de las residencias en España: al menos 27.359 ancianos fallecieron en estos centros del 6 de abril al 20 de junio. El recuento no especifica causas de defunción y deja fuera a una comunidad autónoma -sin especificar cuál-, que, según fuentes de la cartera, a fecha de hoy aún no le ha hecho llegar las cifras del brote en sus centros sociosanitarios. La cifra supone el 7,1% del total de residentes en España -las plazas en estos centros ascienden a 385.000- y, lejos de disipar las dudas, abre un agujero de más de 5.000 decesos, ya que ni siquiera el departamento que lidera Salvador Illa, avala la calidad de un número que podría oscilar hasta las 32.843 defunciones.

La misma mañana en que se han conocido estas cifras, La Información ha preguntado al Ministerio de Sanidad sobre las mismas: "El Gobierno ha pedido información actualizada a las comunidades autónomas sobre los datos de fallecidos en las residencias de ancianos. Cuando esté completada, se dará a conocer", ha contestado cartera. El peloteo entre instituciones ya es norma. La mayor incertidumbre que ha dejado el brote en el país sigue sin resolverse: ¿Cuántos ancianos han muerto por Covid en residencias durante la pandemia? "Yo no soy la persona que tiene que hacer pública en España la cifra de fallecidos". El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, eludió este martes las preguntas de los periodistas sobre los datos de fallecidos en los centros sociosanitarios: "Estamos trabajando en ese informe. Se hará público".

El conteo difundido este martes no responde a las dudas planteadas, puesto que no especifica ni causa de la muerte, ni tipo de centro -público o privado-, ni especifica los decesos de cada territorio, de hecho, no incluye las víctimas mortales en residencias de esa comunidad autónoma cuyo nombre no se ha dado a conocer. El escenario menos grave que ha ofrecido Sanidad sitúa las víctimas mortales en 27.359. Del total, 9.003 casos (el 32,9 % de los fallecidos) sí contaron con un diagnostico de Covid-19, mientras que en 9.830 se detectó sintomatología atribuible al virus, aunque no se llegó a confirmar (35,9 %). El resto de las defunciones en estos centros (31,2 %) se atribuyeron a otras causas.

El documento, cuyo contenido ha difundido la Agencia 'Efe', reconoce que apenas se precisan las causas de las muertes de los residentes. Esto se suma a la prácticamente nula depuración de los datos por el sistema, la incoherencia en las fechas de envío de la información... el caos continúa y la solución se espera a corto plazo. Los informes de los centros sociosanitarios que tuvieron que ser intervenidos también son fuente de conflicto, dado que muchos no especifican las causas de la intervención. Sí se conoce el total de intervenciones: hasta 391 (un 5 % del total) de residencias que acogían a 31.406 ancianos en ese momento.

El documento en cuestión es el 'Resumen Nacional de Residencias', que el ministerio ha trasladado a los líderes autonómicos y que recoge los datos reportados por estos hasta el 20 de junio... una contabilidad a la que la propia cartera ha atribuido una escasa calidad. Más allá de la región de la que no se han tenido noticias en toda la pandemia, otros responsables regionales tampoco han seguido a rajatabla la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, que el Gobierno aprobó a fin de aclarar en un tiempo razonable la crisis de las residencias. Han pasado más de tres meses y los españoles siguen sin conocer la magnitud de lo ocurrido.

El Ministerio pasa la pelota del retraso a las CCAA y afirma que, algunas, no trasladaron las cifras con la periodicidad exigida y, otras, lo hicieron una vez agotados los plazos. Según el departamento, dos regiones solo facilitaron información al sistema una vez en toda la pandemia. La falta de coordinación no ha sido el único escollo. Sanidad ha reconocido que la plataforma del Sistema de Información era "poco amigable" para el registro de datos. Los errores acumulados por la herramienta (o a pesar de ella) van desde fallos en la suma de residentes en centros intervenidos, hasta en los mismos reportes de víctimas mortales totales comparados con otras fuentes.