Las restricciones en Gran Canaria por los contagios se amplían al 3 de octubre

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este viernes de que las restricciones impuestas a Gran Canaria por su alta incidencia de casos de coronavirus se amplían hasta el 3 de octubre.

Mientras, se mantienen hasta el 26 de septiembre las medidas específicas en Lanzarote y hasta este sábado en El Hierro, teniendo el resto de islas medidas generales de prevención.

Así, en las islas con restricciones específicas no se autorizarán los eventos de más de 10 personas, los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas, bares y restaurantes de playa deben cerrar a las 00.00 horas y no admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas y los centros de día no ocupaciones seguirán cerrados.

Corredores turísticos

Las patronales turísticas de Canarias junto a los sindicatos del subsector han acordado un "frente común" en las islas para urgir a las administraciones públicas competentes la puesta en marcha de los corredores seguros con Canarias que permitan recuperar "lo antes posible" los flujos de turistas internacionales, en vísperas de la temporada alta.

Las patronales y sindicatos, de forma unánime, entienden la "gravedad" de la actual situación y la necesidad de establecer de forma "inmediata y urgente" las medidas sanitarias necesarias para que en el ámbito de la Unión Europea se eliminen las actuales restricciones, recomendaciones y cuarentenas que "ponen en peligro" la temporada alta de invierno con consecuencias "ya irreversibles" para la economía canaria.

La entrada en vigor de los corredores seguros que la propia ministra de Turismo, Reyes Maroto, confirmó la semana pasada en su visita a Canarias fue una de las medidas principales en las que coincidieron este jueves, durante una reunión virtual, los máximos representantes de las patronales y de los citados sindicatos.

Asimismo, resaltaron el buen hacer y las garantías de los protocolos sanitarios que se están aplicando en los establecimientos del sector turístico en Canarias para prevenir el contagio de la Covid-19.

Pero todo esto no servirá de nada, precisan, "si no se controla la curva de contagios en el archipiélago, labor absolutamente necesaria para la recuperación del sector turístico, de ahí la necesidad de que las medidas de control interno en las islas sean eficaces".

Asimismo, consideran fundamental la realización de las pruebas sanitarias fiables y rápidas a los viajeros a su entrada y salida de los aeropuertos de las islas por parte del personal sanitario asignado a tal efecto.

"Solo así se evitarán las recomendaciones, restricciones y cuarentenas que ponen en peligro la temporada alta, la más importante para Canarias, y amenazan que hoteles y apartamentos, así como resto de las empresas del sector que habían abierto en la temporada de verano sigan estándolo, ahora que el turismo nacional e insular es apenas representativo con el inicio del curso escolar y la finalización de las vacaciones de la inmensa mayoría", subrayan.