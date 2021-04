Retiran las pasas de la marca Heera por no ser aptas para intolerantes a sulfitos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de la retirada de pasas de la marca Heera por no advertir en su etiquetado de que no son aptas para personas con intolerancia a los sulfitos. El producto implicado se ha comercializado en Cataluña y Murcia bajo la enseña "Heera Golden Sultana" en envases de 100 gramos y con lote de fabricación M19720V, según ha señalado este viernes la Aesan.

Las pasas, procedentes de Reino Unido, contienen dióxido de azufre y esta sustancia no está indicada en el etiquetado; no obstante, las autoridades han incidido en que su consumo no comporta ningún riesgo para quienes no son intolerantes a los sulfitos.

Según la Agencia Efe, El fabricante ya habría comenzado a contactar con los comercios que distribuyen sus productos para proceder a la retirada del lote afectado.