Retiran la pensión a unos hijos por "negar el saludo y la mirada" a su padre

Un juzgado de Valencia recoge en una sentencia la extinción de la pensión alimenticia a unos hijos mayores de edad que estaban a cargo de su padre. el motivo, según recoge Antena 3, la falta de relación entre ellos, negándole el "saludo y la mirada a su progenitor". La demanda fue presentada por el padre en noviembre de 2011 después de llevar años sin ver a sus hijos ni saber nada de ellos, según argumentaba el demandante que ponía sobre la mesa su situación en desempleo y el mal rendimiento académico de los hijos. Recoge la noticia que quedaba acreditado no solo que los hijos no tengan relación con el padre "sino que no quieren saber nada de el".

No es la única sentencia así. El pasado 24 de febrero relataba El País que un tribunal retiraba la pensión a una hija de 20 años. La relación, la misma, no tener relación con su padre. La joven se cambió los apellidos cuando alcanzó la mayoría de edad y aparentaba ser huérfana en un libro que escribió. Este caso sucedió en la Audiencia Provincial de Navarra que también daba la razón a este padre que solicitó dejar de pasar la pensión alimenticia.

Ya hace tres años se conoció el caso del joven al que la Audiencia Provincial retiraba la pensión de alimentos a un joven de Gijón por falta de interés en los estudios y no mostrar ningún interés en encontrar trabajo desde que fue mayor de edad. El Comercio relata que cuando la hija conoció la intención de su padre -pagarle 550 euros al mes- se matriculó en la UNED e intentó que le aumentar ala paga a 616 euros.