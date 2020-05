¿Hay riesgo de rebrotes? Del 'paraíso' de Canarias al temor en Castilla y León

Lo peor ya pasó pero ahora viene lo más difícil. Los españoles tuvieron que confinarse en sus casas mientras cerca de 900 personas morían cada día durante el pico de la pandemia en abril. Las cifras de fallecimientos han bajado considerablemente -este miércoles el número de víctimas fue de 95- y el Gobierno ha comenzado a relajar las restricciones de confinamiento en todo el territorio. El desafío ahora es adentrarse en esa "nueva normalidad" en la que se buscará reactivar la economía pero también evitar los temidos rebrotes que ya han hecho dar marcha atrás en la desescalada a países como Francia, Corea del Sur, China y Alemania. En el caso de España, los datos muestran que el país nos está fuera de peligro.

Los primeros resultados del estudio de seroprevalencia llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad muestran que solo el 5% de los ciudadanos ha estado en contacto con el virus, un porcentaje bastante alejado del 70% que marca la "inmunidad rebaño" que haría completamente segura una desescalada. Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y La Caixa ha tomado nota de esto y ha desarrollado un estudio que muestra el nivel de riesgo de rebrote en las autonomías (EPG). El indicador toma en cuenta la velocidad de propagación del virus y el número de personas contagiadas con vistas a 14 días. El siguiente mapa muestra sus resultados y constata la necesidad de que algunas autonomías frenen su 'carrera'.

Castilla y León encabeza la lista de regiones que tendrán que mantenerse en alerta durante los próximos días, especialmente si se cumplen sus deseos de pasar a la fase 1. Le siguen Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid, Navarra, Euskadi, Cataluña, Baleares, La Rioja y Extremadura. Las localidades que se podrán relajar un poco más son Canarias, Valencia, Asturias y Murcia. La enumeración se hace en base a los criterios estadísticos citados anteriormente, pero la capacidad que tengan las autonomías para combatir los focos de nuevos contagios también tiene un rol que jugar.

La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Maria Van Kerkhove alertó la semana pasada de que "al virus le gusta encontrar oportunidades para resurgir, para aumentar nuevamente". Para la experta, es clave que los gobiernos de todos los países han emprendido sus procesos de desescalada se armen con "sistemas para identificar rápidamente el virus y comenzar el rastreo de contactos". Es precisamente lo que han estudiado los investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y La Caixa.

Los científicos han calculado el TCF o ratio de testeo. Para llegar a él, mezclan la cantidad de pruebas PCR realizadas a diario y el número de casos en los últimos 14 días. En este sentido, las autonomías que cuentan con una artillería más potente para prevenir el regreso de la Covid-19 son Murcia, Asturias, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. Por otro lado, entre las localidades más desprotegidas se encuentran Castilla y León, Madrid, Cataluña y Euskadi.

Este miércoles se aprobó la quinta prórroga del estado de alarma, pero toda la atención está sobre el Ministerio de Sanidad, que decide qué regiones avanzan a las siguientes fases de la desescalada. Para esta ronda de evaluación, la Comunidad de Madrid al completo y Barcelona buscan avanzar a la Fase 1 tras estancarse en la 0 durante dos semanas. Los indicadores anteriores no muestran una situación favorable para ambas en cuanto al riesgo potencial que atenaza a sus ciudadanos y las herramientas de sus autoridades para frenarlo. Sus gobernantes, no obstante, están convencidos de que el cambio es oportuno. Tanto así que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la Comunidad el cambio la semana pasada.

La tensión es menor en otras localidades. Los indicadores del estudio perfilan una situación mejor en la Comunidad Valenciana que en Cataluña y Madrid, pero sus autoridades han preferido esperar un poco más para continuar su proceso de desconfinamiento. Las conclusiones muestran resultados positivos también en la isla de Formentera (Baleares) y las de La Graciosa, El Hierro y La Gomera (Canarias), que van en consonancia con la decisión del Ministerio de permitir a estas áreas avanzar viento en popa durante estas últimas semanas. Aún así, todo el territorio español deberá ser prudente, según los expertos, si quiere evitar un rebrote. El Gobierno ha impuesto medidas como el uso obligatorio de mascarillas y recordado la importancia del distanciamiento social durante los últimos días para prevenirlo.

La paciencia y la prudencia serán claves. La OMS ha insistido en la necesidad de que las personas aprendan a convivir con la Covid-19 ante el peligro de que este no se vaya nunca. Los expertos de la organización han advertido que el nuevo virus tiene el potencial de convertirse en una cepa endémica como el VIH y no desaparecer. Por ello, las autoridades sanitarias a nivel mundial consideran que no es prudente generar expectativas sobre una fecha que marque el fin de los contagios.