El rifirrafe entre el futbolista Gerard Piqué y el periodista Manolo Lama

El futbolista Gerard Piqué ha estado en el foco de la polémica desde que comenzara la semana. Este lunes, El Confidencial publicaba unos audios entre el jugador del FC Barcelona y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Esta conversación revelaba que ambos habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Pocas horas más tarde, el catalán convocaba a los medios para responder a todas las preguntas que tuvieran relación con este caso a través de la plataforma de streaming Twitch. El central aseguró que no tenía "nada que esconder" en lo que se refiere a la transacción millonaria que la empresa Kosmos, de la que es copropietario y consejero delegado, cobró por el traslado y defendió que todo el procedimiento se llevó a cabo de forma legal.

"No vengas a darnos clases de moral"

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a todos. El periodista deportivo Manolo Lama ha publicado varios mensajes en Twitter en los que crítica la hipocresía del futbolista por sus explicaciones. "Querido Gerard Piqué te admiro como futbolista y como empresario, pero por favor no vengas a darnos clases de moral", ha señalado. Para apoyar su argumento, Lama recordaba el incidente que tuvo el jugador en el año 2014, cuando la Guardia Urbana multó su hermano por una infracción de tráfico: "Me tenéis envidia porque soy famoso... Me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero".

Querido @3gerardpique te admiro como futbolista y como empresario, pero por favor no vengas a darnos clases de moral.

Recuerda lo que le dijiste a un guardia urbano.



"me tenéis envidia porque soy famoso", "me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero — Manolo Lama (@lamacope) April 20, 2022

En total, tres tuits en los que el periodista ha recogido todas las declaraciones e insultos que Piqué vertió contra el agente en su momento. "Esta multa la va a pagar tu padre", "sois una vergüenza, me da asco vuestro trabajo y la Guardia Urbana es una puta vergüenza", fueron otras de las declaraciones recogidas por Lama.

La respuesta por parte del deportista no tardó en llegar. El catalán contestaba con un vídeo viral de hace varios años en el que se podía ver como el periodista humillaba a un mendigo en directo. En una conexión con Cuatro, Lama señalaba que tenía una sorpresa para demostrar la generosidad del pueblo español. Este acto consistía en darle una moneda a un hombre que estaba tirado en la calle, un gesto que repitieron los aficionados que estaban detrás de él. Algunos incluso le "regalaron" su teléfono móvil.

Pero el rifirrafe no terminó aquí. Lama ha querido recodarle las imágenes de la celebración del Mundial del 2010 en las que el futbolista del Barcelona lanzó un escupitajo Pedro Cortés, el expresidente del Valencia CF.