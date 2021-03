La Rioja sigue firme y no levantará el cierre perimetral para Semana Santa

La Rioja se mantiene firme. La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha anunciado este miércoles que no se levantará el cierre perimetral de La Rioja durante la próxima Semana Santa porque la "preocupación" principal de su Ejecutivo es "evitar un repunte de los contagios". Andreu, un declaraciones a los periodistas, ha indicado que, "con el esfuerzo enorme de todos los riojanos, se ha conseguido bajar los datos epidemiológicos de esta tercera ola a niveles más o menos controlables" y quiere que no haya un repunte.

"Como ya adelanté, no hay Semana Santa, no va a haber Semana Santa", ha recalcado la presidenta. Por ello, ha insistido en que no se levantará el confinamiento perimetral de la comunidad en esos días, pero "se potenciará el movimiento interno por el maravilloso turismo de interior" de La Rioja para aquellos riojanos que se quieran desplazar a su tierra para "descansar, despejarse y aprovechar la Semana Santa". Por su parte, la consejera de Salud y portavoz del Gobierno regional, Sara Alba, ha añadido, en una rueda informativa, que La Rioja se mantiene "firme" en la postura de no levantar el cierre perimetral en Semana Santa, lo que defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud, según informa EFE.

Ha precisado que espera que las comunidades vecinas al norte del eje del Ebro también mantengan esta posición, aunque, si no lo hacen, La Rioja continuará con su planteamiento porque la movilidad ha demostrado una "alta peligrosidad" en los contagios en esta región. La Covid-19, ha recalcado, "puede alcanzar un ritmo vertiginoso" en cuestión de días y llevar al límite a la sanidad riojana, por lo que "tenemos que continuar extremando la prudencia", ya que "si no lo hacemos así, el coronavirus puede poner en peligro, una vez más, la atención sanitaria de toda la población riojana".

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, ha decidido que La Rioja continúe en la fase 4 -de 6- del plan de medidas según indicadores, que aumenta aforos o suaviza algunas restricciones en función de la evolución de los datos epidemiológicos o la mejora de la presión asistencial, entre otros factores. Este plan entró en vigor el pasado 22 de febrero, cuando se reanudaron las actividades no esenciales y finalizó el cierre perimetral por municipios, entre otras de las medidas que estuvieron vigentes en toda La Rioja desde el 22 de enero para frenar los contagios de la tercera ola. Alba ha enfatizado que el coronavirus "no ha desaparecido" y sigue circulando con nuevas variantes, por lo que hay que estar "muy prevenidos".