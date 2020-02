Risto Mejide expulsa del plató a Juan Carlos Girauta por insultar a la audiencia

El regreso de Risto Mejide a 'Todo es mentira' ha dejado mucho de qué hablar. El conductor y Juan Carlos Girauta han protagonizado un encontronazo durante el programa de este lunes cuando el presentador le pidió al político que rectifique sus palabras del pasado 10 de febrero cuando cargó contra los espectadores asegurando que "no sabía que teníamos tantos gilipollas entre nuestra audiencia".

Las declaraciones de Girauta fueron su respuesta a un vídeo reproducido por Cuatro en el que varias personas criticaban al ex de Ciudadanos calificándole de "violento", diciendo que "cuando ve que no tiene razón ni argumentos recurre al insulto" o pidiendo que le enviaran a "un curso de educación". Ante esto, Mejide ha aprovechado el programa para pedirle su rectificación porque "es inadmisible", ha asegurado. "Aquí podemos ser muy críticos con quien sea pero recurrir al insulto es una falta de respeto", le ha explicado muy serio.

Nueva mentira. Yo le he instado a que me eche, y lo ha hecho. No hay más que ver el vídeo. https://t.co/KOnAYXWTCu — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) February 17, 2020

El expolítico quiso entonces explicar que no insultó a la audiencia, sino que llamó "gilipollas a los espectadores que habían grabado los mensajes". Y fue en este momento cuando Mejide le ha pedido que se disculpe, a lo que este se ha negado rotundamente. "No. Échame", ha retado al presentador. "Pues adiós, Juan Carlos Girauta. Te tengo que echar", ha respondido Risto.

"Yo no vengo a humillarme ante nadie. Aquí venís a hacer la caricatura de derecha e izquierda, y conmigo no podéis. Quien no me ha respetado ha sido la audiencia y por tanto la producción del programa no me ha respetado", ha afirmado Girauta antes de abandonar el plató.